Une famille nancéienne a besoin d'aide pour organiser les obsèques d'un proche disparu

Il s'agit de cet homme sans domicile fixe, tué après une bagarre et retrouvé mort le 12 mars dernier dans un appartement, situé dans le quartier du Faubourg des Trois Maisons. Sa famille a lancé une cagnotte pour les aider à organiser les obsèques.

C'est une famille dans le deuil qui a besoin d'aide. Cette famille nancéienne a perdu l'un des siens dans des conditions dramatiques. C'était le 12 mars dernier : un homme sans domicile fixe était retrouvé mort dans un appartement du quartier du Faubourg des Trois Maisons, tué après une bagarre. "On est encore tous sous le choc, nous avons appris la nouvelle dans le journal", explique Camille Staal. Avec sa famille, cette Nancéienne a lancé récemment une cagnotte pour les aider à organiser les obsèques de son cousin.

Camille et les siens veulent des obsèques simples mais dignes pour leur proche disparu : "On n'a pas beaucoup de moyens, on fait avec ce qu'on a. Donc le moindre don peut nous aider. Mon cousin a vraiment eu un parcours de vie difficile, avec une fin tragique. Rien qu'un petit soutien, cela nous apporte beaucoup de force."

Si vous souhaitez aider la famille, retrouvez ici le lien de la cagnotte.