Steenbecque, France

C'est un rêve de gosse. C'est aussi une manière de tourner la page après deux années marquées par la maladie pour cette famille nordiste. Ségolène, Nicolas et leurs deux enfants passent les fêtes en Laponie, dans le Nord de la Finlande, sur le cercle polaire, dans le village officiel du Père Noël, à Rovaniemi.

Une leucémie diagnostiquée à deux ans

A l'âge de deux ans, une leucémie aiguë lymphoblastique est diagnostiquée chez Heliot. Les traitements de chimiothérapie à l'hôpital Jeanne de Flandres (Lille), les examens douloureux se succèdent. Tout de suite, la mère de l'enfant, Ségolène se décide à contacter des associations pour aider son fils à traverser cette période difficile : "j'ai tapé sur internet association enfant malade et je suis tombé sur "Rêve de Gosse". Je les ai contactés, ils m'ont dit que c'était la première fois qu'on leur faisait cette demande et que c'était compliqué, pas donné". La famille organise donc une manifestation de zumba, un gala de danse et un concert pour récolter de l'argent et parvient ainsi à financer la moitié du voyage, le reste est pris en charge par Super Rêve.

Une vidéo surprise

Le week-end précédent Noël, Heliot reçoit une vidéo de l'un des parrains de l'associations, Alexandre Chassagnac, ancien concurrent des télé crochets "The Voice" et "Incroyable Talent" :

Difficile après une telle annonce d'être patient pour Heliot, aux yeux remplis de magie depuis ce jour. ce que confirme Ségolène : "c'est un mélange d'excitation, d'appréhension de l'avion et de hâte". la petite famille a décollé de l'aéroport d'Orly, ce mercredi 20 décembre, pour 3 heures de vol vers Rovaniemi, en Finlande. Un voyage pour se détendre, pour profiter enfin d'une vie "normale" en famille, sans les maladies (la petite soeur d'Heliot est également atteinte de surdité depuis sa naissance). Le petit garçon est sur le chemin de la guérison depuis plusieurs mois, ce qui fait dire à sa mère :

C'est pas fini, il y a encore des examens, des rendez-vous avec l'hématologue mais c'est une façon de boucler la boucle

Avant de partir, toute la famille s'est équipée : caleçons longs, pulls polaires. Sur place, on leur fournit une combinaison grand froid pour affronter -10° la journée, le soleil ne pointe le bout de son nez que 2 heures par jour à cette période. Au programme : moto neige, ballades en chien de traîneau, en traîneau tiré par des rennes, également de la pêche blanche (une pêche typique du cercle polaire, dans la glace) et bien évidemment la rencontre avec le Père Noël, ce samedi matin.