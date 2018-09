Pau, France

Les parents, âgés de 29 et 32 ans vivent dans un camp de réfugiés au Liban depuis 5 ans. C'est là que sont nés leurs enfants, qui ont 2 et 5 ans. Cette famille arrivera avec un visa de demandeurs d'asile. C'est la FEP, la fédération d'entraide protestante, qui organise leur prise en charge, elle a déjà permis à 11 personnes de venir vivre en Béarn à Orthez, Artigueloutan et Salies-de-Béarn.

Il faut qu'ils comprennent que ça ne va pas être simple. Qu'on va les aider, mais que ça ne va pas être simple - Tarik Bellefqih, coordinateur du couloir humanitaire de la FEP en Nouvelle Aquitaine

Plusieurs autres associations se mobilisent pour organiser leur arrivée, comme la Cimade, Bienvenue 64, le Secours catholique et la mosquée de Pau. Tarik Bellefqih, coordinateur du couloir humanitaire de la FEP en Nouvelle Aquitaine, ira les chercher au Liban. Il va faire le voyage avec eux pour les préparer au mieux à cette nouvelle vie : "on leur explique ce qu'est la vie en France. En terme d'acquisition de la langue française, des personnes qui étaient déjà lettrées dans leur pays d'origine peuvent très vite apprendre le français, pour des personnes qui ne l'étaient pas du tout, c'est un peu plus compliqué. Les enfants apprennent très vite grâce à l'école. On leur explique aussi ce que c'est que le logement, le marché de l'emploi, les démarches administratives à faire, la complexité de ces démarches. On essaie de gommer ces représentations, de ne pas leur laisser croire que la France est un eldorado. Il faut qu'ils comprennent que ça ne va pas être simple. Qu'on va les aider, mais que ça ne va pas être simple".

Jean-Michel Beaux, vice-président de l'association Bienvenue 64 Copier

Cette famille arrivera début octobre, et s'installera pour quatre mois dans un appartement près du parc expo à Pau dans un appartement dont le loyer est pris en charge par l'association Bienvenue 64.