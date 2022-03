Une famille ukrainienne réunie à Saint-Junien : "on entendait des bombardements cinq fois par heure"

"Quand on se réveille, la première chose que l'on fait, c'est de regarder les infos et de voir ce qu'il se passe en Ukraine." Olga Kolisnichenko est parvenue en France saine et sauve, accompagnée de son fils de sept ans, Ostap, et des ses beaux-parents, Igor et Natasha Kroshko. Tous vivent désormais chez Olga Kroshko, la fille de ces derniers. Dans la jolie maison, située à Saint-Junien (Haute-Vienne), ils semblent soulagés d'avoir quitté l'enfer mais certaines images restent.

Lors de l'attaque russe, il y a un mois, ils ont décidé de se réfugier à Boutchka, dans la banlieue de Kiev, chez Igor et Natasha. Ils pensaient être protégés mais très vite, la ville est devenue un champ de bataille et un point stratégique central de la tentative d'invasion de la capitale. Lorsqu'un obus a traversé une maison proche de la leur, ils ont décidé d'aller se cacher dans la cave de voisins. "Je n'oublierai jamais, confie Olga Kolisnichenko. On entendait des bombardements cinq fois par heure. Mon fils avait très peur. À chaque détonation, il faisait des cauchemars."

Dans leur abri, ils avaient toujours accès à internet et aux informations. Finalement, après deux jours, le mari d'Olga a pris une décision, il était temps de partir. Un choix salvateur car dès le lendemain, toutes les routes étaient coupées. Partis à tant, il leur a fallu quatre jours pour atteindre la France.

Un périple de quatre jours en évitants les zones de conflit

Ils ont d'abord traversé la moitié de l'Ukraine, en surveillant régulièrement une application informant des endroits où avaient lieu des bombardements. Ils ont franchi la frontière slovaque, puis rejoint la Pologne avant d'être pris en charge et emmenés en France. Le mari d'Olga, est lui resté en Ukraine. Pour cette dernière, il est évident qu'il fallait partir : "Sans notre enfant, nous aurions peut-être fait les choses différemment. Mais nous n'avions qu'une chose en tête : le protéger. Et pour cela, il fallait partir."

Igor Kroshko, a lui aussi longtemps hésité avant de quitter son pays. Lorsque sa famille est partie de sa maison pour se cacher, lui y est resté, refusant de l'abandonner et se recroquevillant dans sa fosse sceptique à chaque bruit de détonation. "Les personnes de mon âge, nous n'avons pas grand chose d'autre que notre terre, notre maison", explique-t-il.

Il a fini par se rendre dans un village pour aider les gens puis par partir avec des femmes et des enfants pour quitter le pays. "Un jour la guerre va se terminer, annonce-t-il, confiant. Il faudra tout reconstruire et être utile pour mon peuple, donc je me suis dit qu'il fallait se sauver et être utile plus tard. Tous les soirs, on s'endort, et tous les matins, on se réveille avec cette idée que nous allons revenir dans notre pays, dans notre ville, pour reconstruire tout ce que cet ennemi a détruit."

La tête toujours en Ukraine

Aujourd'hui, toute la famille dit aller bien, mais leur esprit est encore en Ukraine, avec leurs nombreux proches, toujours en danger là-bas. "Nous sommes partis assez tôt, nous n'avons pas vu beaucoup d'images de guerre et de dévastation de nous-même, explique Olga Kolisnichenko. Nous en avons surtout vu ensuite à la télé. Nous sommes chanceux mais les gens toujours sur place traversent des choses horribles."

Son fils, Ostap, a commencé à être scolarisé à l'école de Saint-Junien et à apprendre le français. Mais il est forcément marqué par toutes les images comme le confie sa tante, Olga Kroshko : "Il joue beaucoup avec des tanks ou des avions. Il reproduit la réalité. Ça fait partie de lui, il assimile comme il peut. Il est impressionné par ce qu'il a vu et surtout c'est continu. On parle de ça tous les jours, on voit ça à la télé. La guerre c'est quelque chose qu'il va porter toute sa vie dans sa tête."

Le temps que le conflit soit résolu, la famille s'acclimate comme elle le peut à son nouvel environnement. Désormais, ils attendent d'être enregistrés par la préfecture en tant que personnes protégées.