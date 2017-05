Une fausse attaque terroriste simulée à Dun-sur-Auron

Plusieurs dizaines de réservistes du 12e régiment de cuirassiers d'Olivet dans le Loiret se sont installés pour quelques jours dans le Cher. Ils viennent s'entraîner à des missions de l'opération Sentinelle. Ce vendredi, ils ont simulé un attentat dans un gymnase.

Ils ont provisoirement abandonné leur camp de base d'Olivet, près d'Orléans, pour s'installer dans le Cher, 70 réservistes du 12e régiment de cuirassiers d'Olivet participent ces jours-ci à une série d'exercices sur le territoire de trois communes : Dun-sur-Auron, St-Denis-de-Palin et St-Germain-des-Bois. Ces entraînements doivent les préparer aux missions de l'opération Sentinelle.

Avec une arme factice, le faux terroriste menace ses otages. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une simulation d'attaque dans un gymnase

Ce vendredi, une partie des réservistes a participé à une simulation d'attaque dans un gymnase. Dans le scénario imaginé par les instructeurs de l'armée, des enfants jouent tranquillement au ballon quand un terroriste armé débarque, tirant plusieurs coups en l'air. Un des otages parvient à s'enfuir et à donner l'alerte. Quelques minutes plus tard, un escadron arrive devant le gymnase. L'adjudant Charles guide les jeunes réservistes : "Le premier qui voit le terroriste le tire, d'accord ?" A la fin du scénario, le terroriste est abattu. Il n'y a pas de victimes parmi les enfants. Les blessés sont pris en charge par les pompiers.

En attendant les pompiers, les réservistes dispensent les premiers soins. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une mise en conditions réelles

"On a beaucoup couru et on a eu très chaud", dit Olga, en guise de débriefing. La jeune étudiante en droit est réserviste depuis l'été dernier. Elle participait là pour la première fois à un exercice de ce type : "C'est assez intéressant, on change de terrain, on ne connaît pas du tout la ville. C'est une bonne mise en conditions réelles". Paul, ingénieur dans l'armement et réserviste depuis deux ans, ajoute : "On peut toujours perfectionner nos entraînements. Pour développer les actes-réflexe il faut répéter, répéter, répéter".

Susciter des vocations

Du point de vue de leurs supérieurs, l'enjeu était double, comme l'explique le lieutenant-colonel Jean : "Former nos militaires et être au milieu de la population pour que l'armée soit visible. Nous aimerions susciter des vocations, si certains jeunes souhaitent intégrer la réserve militaire ou si d'anciens militaires d'active sont intéressés, nous recrutons". En 2016, le 12e régiment de cuirassiers d'Olivet a intégré près de 90 nouveaux réservistes.