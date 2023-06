Une fausse campagne de pub pour dénoncer la vente par la mairie de Toulouse d'une friche

Vous les avez peut-être aperçu dans les rues toulousaines ces derniers jours. De grandes affiches sur les abribus qui ressemblent à celles faites par la métropole de Toulouse et sur lesquelles on peut lire : "Nous laissons construire pour préserver nos intérêts". Les mots "pousser" et "biodiversité" barrés en rouge. Cette affiche a tout d'une vraie sauf qu'elle est fausse.

Dénoncer la vente de la friche de Bordeblanche

C'est le collectif écologiste non violent ANV-Cop 21 Toulouse qui les a faites pour dénoncer le projet de vente par la mairie toulousaine de la friche de Bordeblanche, quartier des Pradettes, à des promoteurs immobiliers. "On s'est amusés à détourner une vraie campagne de pub de la ville de Toulouse qui vantait la fraîcheur en ville et en fait nous notre idée c'était de détourner ça avec humour pour rappeler que la mairie veut détruire un ilot de fraîcheur", explique Ariane, l'une des membres du collectif.

Sur l'affiche on peut lire : "nous laissons construire pour préserver nos intérêts", à la place de "nous laissons pousser la biodiversité". Le slogan de la métropole a été modifié aussi : "Aimer vivre à Toulouse" est devenu "Aimer survivre à Toulouse". Le maire de Toulouse et président de la Métropole Jean-Luc Moudenc n'a d'ailleurs pas tardé à réagir dénonçant "une campagne de désinformation avec des affiches pastiches."

L'union de divers collectifs écologistes

Cette campagne d'affichage intervient alors que les promoteurs avaient jusqu'à mardi 20 juin pour faire leurs propositions d'achat pour le terrain. La mairie déterminera courant septembre quel est le promoteur choisi. Et alors que l'association Nature Pradettes prévoit un rassemblement devant la friche ce samedi pour dénoncer ce projet.

Selon Philippe Lebailly, le co-président de l'association, seule l'union des collectifs peut permettre d'inverser le rapport de force : "chacun va apporter une modalité d'action complémentaire à l'autre. Au bout d'un moment ça finit par créer une forte mobilisation, une synergie et à la fin un rapport de force pour obtenir l'abandon de projets comme celui de la vente de la friche."

Enfin le collectif ANV-Cop 21 Toulouse n'en est pas à sa première campagne publicitaire. En janvier 2022 le collectif avait déjà donné un coup de chaud à la maire de Toulouse en créant des affiches pour déclarer l'état d'urgence climatique à Toulouse alors que les élus de la Métropole venaient de présenter le bilan de mi-parcours du Plan climat air énergie territorial (PCAET).