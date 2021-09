Chauvigny : une femme désespérée se jette d'un pont, un pompier volontaire la rattrape par les chevilles

Thierry ne veut pas être présenté comme un héros mais comme "un simple citoyen qui a accompli son devoir". Mardi après-midi à Chauvigny, alors qu'il revenait du travail, ce sapeur-pompier volontaire de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers a évité le suicide d'une sexagénaire grâce à un acte de bravoure extraordinaire.

"Elle voulait vraiment mettre fin à ses jours"

"Aux alentours de 16h15 ,16h20, à la débauche, j'emprunte le pont de Chauvigny sur la route de Poitiers et là je vois une dame au comportement bizarre qui se penche plusieurs fois au dessus du vide. Je fais demi-tour au niveau du rond-point dans le centre-ville de Chauvigny. Je reviens tout doucement vers elle en marchant et en fait, arrivé à à peine deux mètres d'elle, elle saute."

"Je me suis dit - Thierry faut pas que tu lâches !"

"J'ai juste réussi à la récupérer par une cheville et je criais au secours pour que des gens s'arrêtent et viennent m'aider, mais personne ne s'est arrêté dans un premier temps, j'avais beau crier mais personne ne s'est arrêté".

"Ca m'emmenait en même temps, et je dois le reconnaître : j'ai failli lâcher"

Thierry parvient alors à "entourer les chevilles de la sexagénaire avec ses coudes, à hisser la femme pour mettre ses cuisses sur le parapet et à bloquer ses genoux. Elle avait toujours la tête dans le vide".

Heureusement, un autre automobiliste finit par prêter main forte à Thierry. "Un monsieur enfin s'arrête, je dis bien enfin". Le sapeur-pompier volontaire regrette aujourd'hui de ne pas avoir demander son nom à ce conducteur.

"Beaucoup de véhicules sont passés sans s'arrêter"

Alors que la sexagénaire a été prise en charge pour grande détresse psychologique, Thierry n'a pas dormi de la nuit en repensant à cette histoire et surtout en songeant à l'indifférence des nombreux passants. "C'est une route qui est empruntée et personne ne s'arrête ! Mis à part les gens qui disent - ah elle va sauter, elle va sauter, voilà, c'est tout ce que j'ai entendu", se souvient le chauvinois qui salue toutefois ses collègues pompiers et les gendarmes de Chauvigny intervenus rapidement sur place.

"Aujourd'hui, les gens ne s'arrêtent plus"