Transmission des cultures taurines à la Feria des Vendanges de Nîmes

Qui dit Feria dit toro ! La culture taurine est au cœur des animations proposées pour cette 67e Feria des Vendanges à Nîmes du 13 au 15 septembre. Cette fois encore, la municipalité insiste sur la pédagogie autour de la tauromachie. Cela passe par un espace de découverte de la tauromachie, par des visites guidées, ou encore par la présence de chuchoteurs dans les arènes pour expliquer la corrida au public. Une prise de position assumée, dans le contexte de la polémique autour de l'interdiction de la corrida aux mineurs.

"Nîmes devait montrer sa volonté d'être pro-corrida" - Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes

Un espace de découverte de la tauromachie

Un espace d’initiation et de transmission sur les cultures taurines et la tauromachie sera ouvert au public samedi 14 et dimanche 15 septembre de 9h30 à 11h, sur L’Esplanade Charles de Gaulle. Il sera animé par des clubs taurins et les écoles taurines.

Des visites guidées sous le signe du taureau

L’Office de tourisme proposera des visites guidées pour tout connaître sur l’histoire de la Feria et ses lieux emblématiques avec un passage devant la statue de Nimeño II, le Lisita (hôtel des Picadors), le café le Napoléon, l’Imperator (l’hôtel des toreros), samedi 14 et dimanche 15 septembre à 10h30 (inscriptions sur nimes-tourisme.com).

Un "café toro" au musée des cultures taurines

Des rencontres seront organisées au Musée des Cultures Taurines entre 15h30 et 16h30 samedi 14 et dimanche 15 septembre pour expliquer, analyser et décrypter la corrida de la veille et du matin.

Des corridas commentées

Le dispositif « Expliquez-moi la Corrida », animé par une Guide-Conférencière de l’Office de tourisme, est reconduit. Des chuchoteurs sont mis à disposition du public des arènes pour expliquer les corridas en cours du samedi après-midi (à pied) et du dimanche matin (à cheval).

Des visites guidées de l'exposition sur Goya

Des visites guidées seront organisées au Musée des Cultures Taurines de l'exposition "De la Tauromaquia à la Goyesque, hommage à Francisco de Goya", vendredi 13 septembre à 15h, samedi 14 et dimanche 15 septembre à 10h.

