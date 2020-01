Une ferme urbaine crée entre Biarritz et Bidart dans la zone d'Ilbaritz

Un projet de ferme urbaine bientôt crée dans la zone d'Ilbaritz entre Biarritz et Bidart. La ferme Kattalinenea sera lancée sur 12 des 24 hectares d'une lande coincée entre le lac Mouriscot et le golfe d'Ilbaritz.

Biarritz, France

La ferme urbaine, baptisée Kattalinenea, doit fonctionner juste après les élections municipales, fin mars. Dans un premier temps, elle couvrira 12 hectares de terres sur une zone située entre le golfe d'Ilbaritz et le lac de Mouriscot.

L'une des entrées du site de la future ferme urbaine © Radio France - Jacques Pons

Protéger le foncier agricole

Derrière cette création, un enjeu stratégique : préserver le monde vivant en protégeant le foncier agricole. "Chaque année, 1250 hectares de terres agricoles sont perdues au Pays Basque" affirme Franck Laharrague, président de IKPB-158 (l'un des organisateurs), s'appuyant sur les statistiques de Laborantza Ganbara (chambre d'agriculture alternative du Pays Basque).

Redonner vie à d'anciennes terres agricoles

Kattalinenea se situe dans une zone oubliée mais qui appartient au SIAZIM, le syndicat intercommunal d'aménagement de la zone Ilbaritz Mouriscot. La structure est gérée par Biarritz alors que la majorité du sol se situe à Bidart. Il s'agit d'anciens terrains agricoles encore exploités juste après la seconde guerre mondiale avant leur abandon.

Produire des légumes pour assurer notre alimentation

Aujourd'hui, on a l'impression de se trouver dans une lande sauvage envahie par de grandes herbes de la pampa. Mauvais signe, cette plante pousse dans des terres dégradées. L'idée est justement de redonner vie à cette terre grâce à la permaculture. Produire des légumes malgré le réchauffement climatique et la disparition de la faune et de la flore.

Des expériences tentées sur de petites parcelles donnent de bons résultats © Radio France - Jacques Pons

Créer de l'emploi grâce à cette ferme urbaine

Le collectif derrière Kattalinenea est composé de plusieurs associations de Biarritz et de Bidart. Il est soutenu par les paysans bio de BLE (Biharko Luraren Elkartea) et deux groupes scientifiques (ACCLIMATERRA et BIOSENA). Selon les porteurs du projet on peut créer plus d'une vingtaine d'emplois au sein d'une coopérative d’intérêt collectif.

Une autre parcelle redonne de la vie à la terre dégradée du site © Radio France - Jacques Pons

Démarrage fin mars

L'idée est de lui donner aussi une dimension pédagogique. Les écoliers pourront donc visiter la ferme urbaine. Le démarrage est programmé après les élections municipales. Déjà, des expériences sont tentées sur de petites parcelles.

Clément Désigaux, l'un des premiers à expérimenter les parcelles © Radio France - Jacques Pons

L'herbe de la pampa a dégradé les sols mais on peut y remédier selon Clément Désiguaux Copier

Premières expérimentations prometteuses

Le géographe Pascal Lacanal a retrouvé le passé du site © Radio France - Jacques Pons

Les résultats sont prometteurs selon Pascal Lacanal. Ce géographe a permis de redécouvrir le passé de cette zone abandonnée entre le lac Mouriscot et le golf d'Ilbaritz.

Les premiers travaux commencent à porter leurs fruits selon le géographe Pascal Lacanal Copier

La zone de la ferme urbaine photographiée en 1947

La zone de la ferme urbaine en 1918