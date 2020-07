Une fête de l'Aïd sous le sceau du coronavirus

Cette année, seul cinq abattoirs ont été agrées par la préfecture en Île-de-France pour l'abattage rituels des agneaux, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kédir, l'équivalent de Noël pour les chrétiens. Sur le site de l'abattoir temporaire de Dugny, le seul abattoir agréé de la Seine-Saint-Denis, tous les clients portaient un masque, ainsi que les gérants, et du gel hydroalcoolique était disponible en abondance. Autre mesure mise en place en raison de la crise sanitaire : les personnes ne pourront pas voir leurs agneaux le jour de l'abattage.

Un agneau qui sera abattu pendant la fête de l'Aïd © Radio France - Martin Delacoux

Chaque client a un créneau horaire et un jour pour venir chercher sa viande, afin de limiter l'affluence. Mais les responsables envisagent également de mettre en place un protocole supplémentaire : le parking où est situé l'abattoir étant particulièrement vaste, les clients attendraient dans leur voiture leur tour, jusqu'à ce qu'ils soient appelés au micro.

Beaucoup de gens n'ont pas pu partir dans leur famille, en Algérie ou au Maroc, et fêtent donc l'Aïd ici

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la crise a plutôt été bénéfique pour l'abattoir de Dugny, monté par les Bergeries d'Aumont. 2500 agneaux sont proposés à la vente, contre 1500 l'année dernière. "La demande est bien plus importante puisque beaucoup de gens ne sont pas partis dans leur famille, en Algérie et au Maroc, et fêtent donc l'Aïd ici" explique Carima Medjahed qui gère l'abattoir avec son mari et son fils. "Nous allons même devoir refuser du monde" conclue-t-elle.