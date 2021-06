Une fête de la musique sous protocole en Ille-et-Vilaine

Le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier a fait le point ce vendredi 18 juin sur les modalités de la fête de la musique le 21 juin dans le département.

Comme annoncé ce jeudi 17 juin par la ministre de la culture Roselyne Bachelot, des concerts pourront avoir lieu dans les bars et restaurants "à condition qu'ils respectent les jauges en vigueur et qu'ils ne soient pas source d'attroupements et de rassemblements " précise le préfet d'Ille-et-Vilaine. Se regrouper à plus de dix personnes dans l'espace public reste interdit. "Les forces de l'ordre seront là pour vérifier" ajoute Emmanuel Berthier.

Les concerts impromptus dans la rue ne sont pas autorisés.