Une fête du cèpe et du veau sous la mer en version très réduite à Saint-Saud-Lacoussière

Une fête en version réduite est prévue ce dimanche 3 octobre à Saint-Saud-Lacoussière. Il n'est pas question d'une fête du cèpe et du veau sous la mère mais d'une fête "Cèpes par là".

En 2019, les 200 kilos de cèpes s'étaient vendus en deux heures pour la 29e édition de la fête du cèpe et du veau sous la mère à Saint-Saud-Lacoussière. En 2020, il n'y a pas eu d'édition à cause de la pandémie. En 2021, la fête revient mais ni sous le même nom ni sous la même forme. "C'est une reprise molle" explique le maire de la commune.

La fête "Cèpes par là" remplace la fête du cèpe et du veau sous la mer ce dimanche 3 octobre. En cause, d'une part, l'incertitude liée à la pandémie car pour organiser une manifestation d'envergure, il faut prévoir un protocole de sécurité plusieurs mois à l'avance. D'autre part à cause du manque de bénévoles. La manifestation de dimanche mobilise une trentaine de bénévoles explique le maire, ils étaient 120 en 2019.

Au programme ce dimanche 3 octobre : un marché aux cèpes, un marché d'artisans, une vente d'omelettes aux cèpes et de veloutés aux cèpes et une exposition d'animaux.

Le pass sanitaire et le masque sont obligatoires sur la manifestation.