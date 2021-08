Une fête du quartier de la gare à Poitiers pour imaginer le futur de ce secteur

Redynamiser le quartier de la gare de Poitiers, c'est l'objectif de la mairie et de Grand Poitiers d'ici les prochaines années. Pour présenter ce que pourrait devenir le secteur, mais aussi pour prendre l'avis des riverains ou des autres poitevins, l'agglomération et la ville ont organisé ce dimanche 29 août une fête du quartier. Pour les élus comme les habitants, il faut donner une vie à la gare.

"C'est un quartier qui doit avoir sa propre identité et sa qualité de vie." - Pierre-Marie Villette, urbaniste.

La gare a pourtant un vrai potentiel. "C'est un quartier qui doit avoir sa propre identité et sa qualité de vie", explique Pierre-Marie Villette, urbaniste dans le cabinet Deux Degrés, qui a imaginé un projet pour le quartier. "Ce qu'on pourrait, à mon avis, imaginer, c'est de rajouter peut-être de la couleur dans le quartier pour _changer un peu l'image_, de rajouter aussi des activités", poursuit-il. Parmi les idées évoquées, un restaurant en haut de la tour de bureau ou un skatepark au dernier étage du parking Toumaï. Mieux connecter la gare au parc de la Cassette et aux espaces naturels proche fait aussi parti des pistes de réflexion.

Un projet déjà en route à la caserne Pont-Achard

Si le projet de rénovation complète de ce quartier rentre dans un agenda 2022-2030, des premières choses vont pouvoir se mettre en place rapidement. C'est le cas de l'occupation de 1000 mètres-carrés de locaux dans la caserne Pont-Achard. Une cinquantaine d'entreprises et d'associations ont répondu à l'appel d'offres de la mairie. Les dossiers vont être instruits dans le courant du mois de septembre.

Redonner vie au quartier

Les habitants sont unanimes : il faut donner une vie à ce quartier. "C'est un quartier où on passe, où on ne fait que passer. Lui donner un peu plus de vie et de végétation, ça serait une bonne idée", assure Corinne, une riveraine. "Il n'y a plus trop personnes qui s'arrêtent à la gare dans les commerces, qui fait vivre un peu les bars, la restauration. Donc je pense que c'est une très très bonne idée", estime Brice d'Armagnac, serveur au Printania, le bar en face de la gare. C'est d'autant plus important pour lui que la gare est l'une des portes d'entrée dans la ville et qu'il faut donner envie de la découvrir.