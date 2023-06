Une fête techno dans l'ouest de la Côte-d'Or

Platine de mixage et DJ (image d'illustration)

Dans l'est de la Côte-d'Or, environ 350 personnes font la fête en plein champ au son de la musique techno. Ca se passe à Antheuil, entre Nuits-Saint-Georges et Châteauneuf.

La fête se déroule sur un terrain privé. On ne sait pas si le propriétaire a donné son accord. Il reste introuvable. Selon la gendarmerie, la fête qui reste éloignée du village ne perturbe pas pour l'instant les habitants.

ⓘ Publicité

En l'absence de plaintes, les gendarmes ne peuvent pas empêcher la tenue de l'évènement, mais ils fouillent les personnes qui entrent ou sortent du site. Ce samedi après-midi, ils ont dressé une dizaine de procès verbaux pour usage de cannabis, et une personne a été placée en garde a vue pour détention de stupéfiants. Cette fête techno doit prendre fin dimanche après-midi selon les participants.