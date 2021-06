"Une fierté !" : les Berrichons se préparent à une semaine du passage du Tour de France

L'excitation monte dans l'Indre et le Cher à quelques jours du passage du Tour de France les 1er et 2 juillet. Les commerçants, les hôteliers-restaurateurs et les habitants berrichons se préparent pour accueillir le peloton.

Des silhouettes de cyclistes, des fanions aux couleurs des maillots distinctifs du Tour de France : les villes berrichonnes traversées par la Grande Boucle décorent les rues aux couleurs du vélo. Le peloton arrivera dans l'Indre jeudi 1er juillet avec une arrivée d'étape à Châteauroux mais il traversera auparavant plusieurs communes comme Écueillé et Valençay.

Les vitrines des commerçants s'adaptent au passage du Tour de France © Radio France - Jérôme Collin

Des commerçants ravis du passage du Tour de France

Au Relais du Moulin, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur emplacement. Les cyclistes vont passer juste devant cet hôtel situé en contrebas de Valençay. "On a des petits groupes d'une dizaine de personnes qui réservent spécifiquement pour le Tour de France", se réjouit la directrice de l'établissement, Dominique Fournier. Pas surprenant donc de savoir que sur les 54 chambres de l'hôtel, beaucoup sont déjà complètes. "C'est vraiment un gros plus, c'est un événement important. Les clients en profitent pour faire un court séjour chez nous et visiter d'autres sites de la région comme le zoo de Beauval et le château de Valençay", ajoute Dominique Fournier.

Ces touristes de passage vont pouvoir flâner dans les rues des villes berrichonnes. Et peut-être se rendre au restaurant "Pizza Nat" tenu par Eddy à Valençay. "On est en train de préparer un menu pour faire découvrir les produits du territoire comme la lentille, le pâté berrichon et le fromage de Valençay", explique-t-il. Le Tour de France est un événement populaire. Mais il prend une dimension supplémentaire et une autre saveur cette année après des mois de privations et de confinements. "On n'a pas ouvert le restaurant pendant sept mois. Ça va faire du bien d'avoir le Tour de France ! On est content, on est fier", souligne Eddy.

Des fanions avec les maillots distinctifs du Tour de France © Radio France - Jérôme Collin

Une visibilité extraordinaire

Le Tour de France est l'un des événements sportifs les plus regardés au monde. C'est donc l'assurance d'une visibilité pour une commune, pour un territoire. "On a la caravane qui va passer avec les caméras. Ça pourra permettre aux gens de découvrir le Berry qui est méconnu sur le plan touristique", se félicite la directrice du Relais du Moulin. "C'est vraiment un beau coup de pouce pour le futur de l'hôtel. Ça peut booster les ventes et les réservations de la saison et pourquoi pas pour les années à venir", espère-t-elle.