Une "fin heureuse" pour le tombeau de la première Miss France à Espelette

Derrière son bureau à l'Hôtel de Ville, Jean-Marie Iputcha, le maire d'Espelette est tout sourire. Ce n'est rien par rapport à celui qu'affiche, à quelques kilomètres de là, Jérôme Zapata. Ce guide conférencier de Saint-Jean-de-Luz vient d'apprendre l'heureuse nouvelle : le tombeau d'Agnès Souret va être rénové. Le village du Piment, du cardinal Etchegaray et de la première Miss France vient de voter, lors de son dernier conseil municipal, la réhabilitation du monument art déco, classé aux monuments historiques.

Un double destin tragique

"Avec mes camarades guides, on est impatients ! s'enflamme Jérôme Zapata. Quand le monument aura été restauré, on aura une très très belle surprise, on va mesurer à quel point c'est un joyau que l'on a dans ce village d'Espelette." Comme ses collègues guides, il amène régulièrement des groupes déambuler dans les rues du village, bordées de magnifiques maisons basques, visiter l'exposition permanente consacrée à Agnès Souret au sein de l'Hôtel de Ville et devant la sépulture de la première "femme la plus belle de France", élue en 1920 à 18 ans.

Jerôme Zapata, guide accompagnateur au pays Basque, se mobilise pour la restauration de la sépulture de la première Miss France à Espelette © Radio France - Muriel Vitel

Sauf que cette dernière partie de la visite laisse ses auditeurs dubitatifs : "c'est vrai qu'on avait des réactions mitigées, il y avait des gens un peu déçus." Et incrédule aussi. Beaucoup lui demandent pourquoi rien est fait pour sauver ce monument à la fois historique et à la forte valeur patrimoniale, qui tombe en décrépitude. Une véritable œuvre art déco, à laquelle ont participé quelques grands noms des années 1920, comme l'architecte bayonnais Benjamin Gomez ; la maman d'Agnès Souret également a consacré une très grande part de sa modeste fortune pour ce tombeau, après avoir fait rapatrié à grand frais le corps de sa fille unique, décédée en Argentine à seulement 26 ans.

"On s'y attendait pas"

La mairie d'Espelette a bien dans l'idée de rénover le tombeau. Mais le projet est remis à plus tard, relégué par d'autres priorités qui s'imposent au budget de la petite commune, reconnait son maire. Alors, pour donner un coup de pouce, Jérôme Zapata et ses confrères décident de lancer une pétition pour la rénovation de la tombe qu'ils adressent au Comité Miss France. A partir de là, l'histoire s'emballe, témoigne le guide conférencier : "c'est très vite des centaines de signatures. On est contactés par différents journaux, radios. On a même Sylvie Tellier, présidente du Comité Miss France, qui s'y intéresse. On s'y attendait pas."

La Fondation du Patrimoine se mobilise elle aussi. De nombreux donateurs se manifestent, notamment à travers une cagnotte lancée sur internet. Même l'animateur TV Stéphane Bern aurait promis son écot, croit savoir le maire d'Espelette. Un élan de solidarité qui permet à la municipalité du village de pouvoir enfin s'atteler au dossier. Les devis sont validés, les Bâtiments de France ont donné leur feu vert et le budget désormais voté. Les travaux devraient débuter avant la fin de l'année. Ils s'élèvent à près de 10.000 euros, mais la petite commune d'Espelette n'aura que 20% de la somme à sa charge, grâce aux dons.

"C'est comme un happy end avec la restauration de ce tombeau" conclut Jérôme Zapata. "Au-delà de la restauration d'un pur joyau art déco au Pays Basque, cela va nous permettre de parler d'une belle manière de cette Miss."