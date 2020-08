Une finale de ligue des champions sous le signe du Covid sur les terrasses de Limoges

"Il y a deux ans au moment de la Coupe du Monde, nous étions tous serrés les un contre les autres ! Aujourd'hui, c'est impossible de gérer la terrasse de la même façon." Jérémy est gérant du bar Orge et Houblon à Limoges. Pour cette finale, il a réussi à remplir toute sa terrasse extérieure. Un mètre cinquante sépare chaque table. Toutes sont réservées. "Parfois, ils râlent un peu mais globalement nos clients respectent les règles."

Au bar "Sikaru", un mètre sépare chaque table. Les clients sont à l'extérieur. © Radio France - Thomas Vinclair

Les réservations sont primordiales. Elles permettent au tenanciers de s'organiser. Laurent, à la tête du Crill, a eu 60 personnes en réservation. Il a ainsi réussi à sécuriser sa terrasse. "Pour ce type d’événement, avec les contraintes sanitaires, j'arrive à bien organiser mes places. _Lors des demis, on rappelait encore aux clients de bien porter le masque quand ils se lèvent_. Maintenant, ils ont bien compris que c'était dans leur intérêt et dans le notre." Dans la grande majorité, les supporters dans les bars respectaient les consignes.

L'ambiance du bar

Si beaucoup de supporters étaient tristes du résultat final, tous étaient ravis d'être venus. "On est venus pour l'ambiance ! " Thomas, maillot du PSG sur les épaules, ne se voyait pas regarder la finale de la ligue des champions sur son canapé. "On est entre amis, le sport c'est fait pour vivre des moments forts tous ensemble. L'émotion est encore plus belle. "