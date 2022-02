Une flambée des prix de l'immobilier vertigineuse à Laval en un an, la plus forte augmentation en France

Même si les prix des appartements lavallois restent accessibles comparés à Nantes ou Rennes, cette augmentation se ressent bien sur le marché. Pour la première fois depuis des années, le mètre carré coûte plus de 2.000 euros dans la principale ville de la Mayenne. Florence Divay, consultante immobilier à Foncia, ressent bien cette augmentation des prix : "et principalement sur les biens du centre-ville et sur des biens rénovés, dans des quartiers pavillonnaires où la hausse est un peu moins conséquente".

Mauvaise nouvelle pour les acheteurs qui voudraient s'installer ou investir dans la capitale mayennaise, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, observe l'agent immobilier : "pour les vendeurs c'est évidemment très bien accueilli. Pour les gens par exemple qui partent pour raisons professionnelles ou personnelles, vendre dans ce contexte c'est très intéressant. Depuis la fin des confinements, en fait, les prix ont augmenté et on s'y est habitué". Du côté des institutions, on observe attentivement ces chiffres. Sylvie Viel est vice-présidente en charge de l'habitat sur l'agglomération : "ce n'est pas forcément dramatique et ça veut dire aussi que le territoire est attractif. Il faut s'en réjouir. Pour autant, il faut que ça reste dans une limite contrainte pour que les Mayennais puissent se loger dans les communes qui les concernent".

Malgré cette flambée des prix, la ville de Laval reste quand même moitié moins chère que la moyenne nationale.

►►Les prix de vente au mètre carré affichés dans l'Agglo selon SeLoger.com

Montigné-le-Brillant : 1.515 €. Entrammes : 1.645 €. Forcé : 1.687 €. Changé : 1.749 €. Saint-Berthevin : 1.833 €. Bonchamp-Lès-Laval : 1.987 €. L'Huisserie : 2.064 €