Une fleuriste de Villaines-la-Juhel écœurée après l'arrêt brutal de son partenariat avec Relais Colis

Le désarroi et la colère d'une commerçante de Villaines-la-Juhel. Isabelle Pieau est fleuriste, la gérante du magasin "Vert Nature" dans le centre de la petite ville du Nord-Mayenne.

Sur la page Facebook de cette fleuriste mayennaise - capture d'écran

Après 13 ans de bons et loyaux services, la société Relais Colis vient de rompre brusquement son partenariat. Pas assez de clients, pas assez rentable et en plus un autre point de livraison a récemment ouvert au Super U, Isabelle Pieau est dégoûtée : "je n'en veux pas au supermarché. C'est la façon dont c'est fait et puis je n'ai rien à dire. La quantité de colis, ici, ne nécessite pas deux points de retraits. Ce n'est pas rentable pour eux d'en avoir deux dans la même ville. Ils ont fait un partenariat avec les grandes surfaces, alors ils ferment le plus petit".

La fleuriste mayennaise avait accepté ce partenariat au début des années 2000 pour rendre service à la population et non pas pour des raisons financières car, pour chaque colis, un commerçant ne reçoit que 30 centimes d'euro, "on va à l'encontre du commerce local et du service de proximité". Isabelle Pieau a partagé son agacement sur Facebook. Une commerçante de Craon lui a répondu, la même mésaventure lui est arrivée, son partenariat avec Relais Colis est terminé pour les mêmes raisons qu'à Villaines-la-Juhel.