Une fois de plus, l'essence est difficile à trouver dans la métropole orléanaise

Les voitures sont nombreuses ce dimanche matin dans une station-service près d'un supermarché à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin mais beaucoup d'entre eux n'ont pas réussi à faire le plein. Pour cause, l'essence se fait rare dans la métropole orléanaise, notamment le sans plomb 95-E10 et le sans plomb 98. C'est une mauvaise surprise pour beaucoup d'usagers. "Je reviens de Vendée pour les vacances, là-bas je n'avais aucun souci pour trouver de l'essence. Là j'arrive, je suis presque à sec. Là c'est indiqué qu'il y a de l'essence mais c'est bien à sec." indique Véronique.

Certains ont fait le tour des stations-service comme Brahim qui n'a toujours pas fait son plein "S'il n'y a pas d'essence, comment vont faire les gens pour aller travailler ? Comment les retraités pourront faire leurs courses ?" s'exaspère-t-il. Tous les types de carburant ne sont pas touchés, le gazole est encore disponible dans plusieurs stations.

Une aide de l'État en baisse dès mercredi

Cette situation peut-elle s'expliquer par la baisse de l'aide de l'État sur les carburants, qui va passer de 30 centimes à 10 centimes mercredi ? C'est ce que pense Gilles qui n'a pas trouver d'essence "Avec l'aide de l'état, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour trouver de l'essence." explique-t-il. Un constat partagé par Carine qui est dans une file d'attente depuis 15 minutes dans une station service près d'Olivet : "Je me suis fait un peu piégé, je n'ai pas suivi les informations et là je suis en réserve. Les prix vont augmenter mais nous sommes pris par ce phénomène et nous sommes impuissants."

La situation peut être suivie en temps réel sur le site internet www.penurie.mon-essence.fr. Ce site répertorie les différentes stations-service autour de soi. Il renseigne, grâce aux remontées des utilisateurs, les stations fermées pour cause de pénurie et les stations encore ouvertes.