"Une fois qu'on a goûté à ça, pas besoin de chercher autre chose", un été comme éclusier sur la Mayenne

Il a posé ses livres et son ordinateur pour faire tourner les manivelles des écluses de la Mayenne ! Yohan Gelineau vient de prendre ses quartiers dans la cabane de l'écluse de Broussard à Martigné-sur-Mayenne et il profite déjà de l'environnement de travail. Son quotidien, ce n'est pas vraiment le chemin de halage "Rien à voir! Je suis en école de commerce, je vais plutôt du marketing pour des grands groupes industriels." Pour un mois, Yohan sera plutôt nature et rivière, comme tous les étés depuis cinq ans.

A l'origine, il cherchait un job d'été et il est tombé sur les offres du département pour être éclusier. Pendant la première saison, il découvre un cadrez de travail particulièrement agréable: "un environnement calme, dans la nature, sans pression, on peut facilement échanger avec les gens". C'est le coup de cœur, depuis il est éclusier un mois chaque été: "Une fois qu'on a goûté à ça, on a pas vraiment besoin de chercher autre chose!"

Tourner les manivelles mais aussi faire des rencontres

Pour être un bon éclusier, il ne suffit pas d'activer les portes des écluses en utilisant son huile de coude! Il faut aussi avoir un certain sens du relationnel pour échanger avec les plaisanciers, souvent très demandeurs et parfois même se muer en guide touristique ! "Moi je fais surtout semblant, rigole Yohan, j'ai les cartes dans la cabane je m'aide de ça, et puis en étant local je connais forcément un peu le rivage donc je les guide comme ça". Yohann Gelineau fait ses études à l'école de commerce de Rennes mais vient de Louverné, un vrai plus pour répondre aux questions des plaisanciers!

Et puis quand il y a des temps morts entre les passages de bateaux, Yohan sait maintenant comment s'occuper! "Au début on hésite un peu alors on s'ennuie. Maintenant je prend des livres, mon ordinateur et tout va bien!" Du matériel pour être un peu studieux, même si le mois d'Août lui permet de profiter un peu des vacances, ses études ne sont jamais très loin... dans la cabane!