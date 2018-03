En Champagne-Ardenne, une trentaine de professionnels du tourisme sont incollables sur le champagne. Depuis octobre 2017, ils ont suivi 4 journées de formation sur le sujet, proposées par la Fédération régionale des offices de tourisme de France et syndicats d’initiatives.

Champagne-Ardenne, France

Une trentaine de professionnels du tourisme terminent leur formation "Culture champagne" ce lundi, proposée par la Fédération régionale des offices de tourisme de France et syndicats d’initiatives. "Une grande découverte" résume Thomas, responsable de l'accueil au mémorial Charles de Gaulle en Haute-Marne. "Ça a été la possibilité de comprendre toute la fabrication de ce grand vin dont on est très fiers, depuis les vignes jusqu'au verre." Au programme : économie, histoire, viticulture et dégustation au cours de 4 journées de formation étalées sur 4 mois.

L'objectif est de former ces professionnels à renseigner les touristes sur le champagne. "Une bonne partie des touristes qui séjournent en chambre d'hôte dans notre région est intéressée par la Champagne et par le champagne" affirme Isabelle, salariée d'une chambre d'hôte.

"On connait bien le champagne quand on est Champenois, mais au delà des principaux cépages, parfois on est vite collé par les demandes d'un de nos touristes" explique Carole Brédard, responsable de la formation.

La prochaine session de formation aura lieu en octobre 2018. Elle est gratuite pour "la grande majorité des professionnels du tourisme", selon Carole Brédard. Pour les autres, elle coûte une centaine d'euros.