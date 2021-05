Une formation des postiers au langage des signes à Pons en Charente-Maritime

Huit postiers du centre de courrier et colis de Pons, en Charente-Maritime, viennent de participer à une formation au langage des signes. Il s'agit de faciliter la communication entre les agents et les clients malentendants. C'est une association locale de sourds qui a eu l'idée de cette initiation.

Michael Dessendier est sourd de naissance. Il a créé, il y a plus de dix ans à Pons, une association, "Les deux mains papoteuses". Il habite à Pons, et il a bien du mal à se faire comprendre des agents d'accueil, facteurs ou guichetiers du bureau de poste. Par petits ateliers entre stagiaires, ou directement avec Michael, les postiers ont appris les rudiments du langage des signes : comment on signe un carnet de timbres, une facture, un chéquier, une boîte aux lettres, ou un colis.

Des ateliers pour apprendre les signes nécessaires au bureau de poste © Radio France - Pierre MARSAT

La formation a duré plus de 3 heures. Ce type de formation doit être expérimenté prochainement dans les Deux Sèvres. L'association "Les deux mains papoteuses" a aussi proposé de telles initiations pour des infirmières. C'est surtout dans le domaine juridique que la méconnaissance du langage des signes pèse lourd, notamment lors des procès : il n'existe que quatre interprètes "signeurs" dans l'ancienne région Poitou-Charentes: deux à Pons, et deux à Cognac.