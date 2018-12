Une formation ultra-rapide aux métiers de l’hôtellerie de luxe dispensée au CFA de Groisy

En Haute-Savoie, un groupe spécialisé dans l’hôtellerie de luxe a travaillé avec Pole Emploi et le centre de formation des apprentis de Groisy pour former ses futurs salariés. Objectifs : permettre à des demandeurs d’emploi de retrouver un travail et pour l’entreprise, faciliter son recrutement.

En Haute-Savoie, un groupe spécialisé dans l’hôtellerie de luxe a travaillé avec Pole Emploi et le centre de formation des apprentis de Groisy pour former ses futurs salariés.

Haute-Savoie, France

C’est un paradoxe. Si l’hôtellerie de luxe est en pleine expansion il est constamment confronté à des problèmes de recrutements. En Haute-Savoie, Pôle Emploi estime à environ 500 le nombre de postes non pourvus dans ce secteur."On est dans un métier en tension", confirme Arnaud Gobled. Et le Directeur des opérations du groupe Maisons & Hôtels Sibuet sait de quoi il parle. Il a du mal à trouver les bonnes personnes avec les bonnes compétences pour ses établissements 4 et 5 étoiles de Chamonix, Megève ou encore Val Thorens.

Six semaines de formation

Face à ce constat, il a donc fallu trouver de nouvelle façon de recruter. Le groupe s’est donc rapproché du centre de formation des apprentis (CFA) de Groisy et de Pole Emploi pour créer une formation à ces métiers de l’hôtellerie du luxe. La collaboration a donné naissance à FLASH. Un acronyme pour : Fondamentaux du Luxe Appliquées en Saison Hôtelière. Six semaines de formation dispensées dans les locaux du CFA de Groisy. "C'est une formation commando car il fallait que l'on trouve nos équipes pour l'hiver, explique Arnaud Gobled. En six semaines on leur a donné la boite à outils pour commencer une carrière professionnelle. Ensuite, ils vont grandir chez nous."

On est sur de la formation intensive qui ne traite que de la pratique." - Marie-Claude Frossard, directrice de Pôle Emploi à Thonon-les-Bains

ECOUTEZ Marie-Claude Frossard, directrice de Pôle Emploi à Thonon-les-Bains. Copier

Dix-sept personnes en recherche d'emploi viennent de suivre cette formation avec à la clé des postes en CDD dès la semaine prochaine.

La première promotion de la formation FLASH du CFA de Groisy. © Radio France - Richard Vivion

De la crèche à apprentie chef

Pôle Emploi a financé ce projet (5 000 euros par stagiaire) et sélectionné les candidats. Ils ont entre 18 et 36 ans, sont à la recherche d’un travail et n’ont aucune expérience dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie. Parmi eux, Sophie, une haut-savoyarde de 33 ans. "Je suis auxiliaire de puériculture dans la petite enfance." De la crèche à apprentie chef. La jeune femme, passionnée de cuisine depuis toujours, a tout de suite dit oui. « La formation m’a permis d’apprendre la technicité du chef cuisinier, bien tenir son couteau et apprendre les bons termes. J’ai toujours voulu percer dans ce milieu-là. » La semaine prochaine, l’ex-puéricultrice entamera un nouveau chapitre de sa vie. "Je serai dans les cuisines d’un 4 étoiles à Chamonix."