Une formation pour apprendre à se servir d'un téléphone portable au Blanc

Emmaüs connect et le centre social du Blanc proposent une formation pour se sentir plus à l'aise avec son téléphone portable.

Penchée sur son téléphone portable dernière génération, Daniel hésite. La formatrice a proposé de se repérer sur une carte via la fonction GPS du téléphone. "Il faut que vous vous serviez de vos doigts pour dézoomer... " précise t-elle.

"Je me sers souvent de mon téléphone mais il y a plein d'outils que je ne maitrise pas et des mots de vocabulaire qui m'échappe comme scroller par exemple". Loriane, qui anime la formation, confirme : "Ce sont des mots qu'ils ne maitrisent pas et pourtant ils savent souvent faire. C'est juste une question de vocabulaire".

Un décalage qui peut créer un malaise. "Certains arrivent en se sentant perdus, ils n'osent pas demander, ils se sentent dépassés et par conséquent, ils n'ont pas accès à tout un pan de services absents par ailleurs de nos territoires très ruraux" confirme Bruno Gaudinat, responsable du centre social du Blanc qui accueille la formation.

Rassurer et montrer que c'est accessible

Sentiment partagé par Michel. Ce retraité a l'habitude d'utiliser son ordinateur mais est rapidement perdu quand il s'agit de chercher des informations sur son téléphone : "C'est parfois contre-intuitif. par exemple, pour aller lire plus bas, il faut faire glisser les doigts vers le haut..."

Loriane, animatrice pour Emmaüs Connect, prend le temps de proposer des exemples concrets : recherche une recette de cuisine, envoyer des photos à ses petits enfants, se servir d'une carte numérique pour repérer un lieu de promenade... "L'idée c'est d'acquérir une utilisation quotidienne pour faciliter la vie des bénéficiaires. Certains ont un peu peur par manque d'habitude et se sentent à part. C'est faux : beaucoup ne savent pas faire. On est là pour rassurer et montrer que tout le monde est capable".

Cette formation gratuite, proposée par Emmaüs connect est complète. D'autres sessions seront prochainement proposées.