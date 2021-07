Une formation pour apprendre aux élus de Haute-Saône à riposter en cas d'agression

Le GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale) était à la mairie de Vesoul, ce lundi 12 juillet. Pas pour une opération périlleuse, mais dans un cadre pédagogique. Pendant trois heures, des négociateurs de crise de l'unité d'élite et de la gendarmerie ont appris à une trentaine de maires et adjoints de Haute-Saône à réagir en cas d'agression.

L'opération est issue d'un partenariat entre la gendarmerie et l'association des maires de France en réaction à la recrudescence de violences à l'encontre d'élus remarquée en France. Selon le ministère de l'intérieur, elles ont triplé en 2020, par rapport à l'année précédente. En mai dernier, un maire de Côte d'Or a été frappé à coups de barre de fer par un pilote de quad à qui l'édile avait demandé de réduire sa vitesse.

Communication et gestion du stress

Des attaques de plus en plus fréquentes en Haute-Saône, selon la préfète du département Fabienne Balussou : "Heureusement, on a été épargnés par des situations très graves mais on voit une augmentation du nombre de plaintes, donc naturellement cette formation a vocation à donner les armes pour que les maires puissent faire face quand on n'est pas préparé". Pendant cette formation, les élus apprennent donc quelques rudiments de communication pour ne pas envenimer la situation ou pour gérer leur stress. "On est dans une logique de prévention des incidents, c'est pour apprendre à mettre de la distance, apprendre à trouver les points d'équilibres qui évitent de passer à des expositions au titre d'agressions ou de menaces en attendant l'arrivées des forces de sécurité intérieures qui doivent régler la situation", détaille Fabienne Balussou.

Une formation accueillie à bras ouverts par les maires et adjoints qui s'avouent souvent démuni lorsqu'un conflit éclate dans leur commune. "Le plus souvent c'est face à des personnes alcoolisées, qui ennuient les voisins, causent des désagréments et des dégâts et qui refusent bien sûr d'écouter tout ce qu'on peut leur proposer", explique Jacqueline Coquard, deuxième adjointe à Villersexel, commune de 1.500 habitants.

Plus d'agressions en été

La période pour dispenser ces conseils n'a pas été choisie au hasard, parce que c'est en été que les incivilités se multiplient. "Dès que la température se réchauffe on a des tensions entre voisins pour des problèmes de tapages. Durant la période estivale les maires sont donc plus souvent confrontés à ce type de situations, c'était important pour nous d'organiser cette formation en juillet", estime le colonel Faucon, qui dirige le groupement de gendarmerie de Haute-Saône.

La première journée de formation des élus a eu lieu le 5 juillet dernier à Lure, la prochaine ce tiendra en septembre à Gray, mais selon l'Association des maires de France de la Haute-Saône, il pourrait y avoir des séances supplémentaires cet automne. L'objectif des autorités, c'est que l'intégralité des 539 maires de Haute-Saône soit formés dans les prochains mois.