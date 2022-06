Une formation pour éviter les comportements sexistes au Festival d'Avignon

Ce sont les travailleurs de l'ombre du Festival d'Avignon. Les techniciens, machinistes, régisseurs, éclairagistes, ouvreurs, chargés de billetterie. Ces salariés et bénévoles ne sont pas sous le feu des projecteurs pendant le mois de juillet. Mais ils peuvent aussi faire l'objet de comportements sexistes. Soit envers leurs collègues femmes, soit envers les spectatrices.

Les structures culturelles dont les festivals sont dans l'obligation de mettre en place un plan de prévention de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors pour appréhender au mieux le festival d'Avignon qui va attirer beaucoup de monde, une formation pour éviter les comportements sexistes a été donnée par le planning familial du Vaucluse à toutes les équipes. Notamment une ce mercredi avec une centaine de personnes qui l'ont suivie.

"Souvent, on n'ose pas en parler. J'ai l'impression que l'agressée n'est pas reconnue et l'agresseur ne sait pas forcément qu'il agresse" - Marie Gremillet, régisseuse au Festival d'Avignon

Expliquer, mettre des mots sur ce qu'il est acceptable ou non de faire avec une femme, c'est important pour Maud Fontanel, formatrice du planning familial : "c'est encore plus difficile dans le monde du spectacle vivant de parler quand on est victime. C'est un milieu où on est beaucoup ensemble, où on travaille le soir. Où l'agresseur peut être quelqu'un de connu. Evidemment, ça touche les comédiens, les comédiennes qui sont sur le devant de la scène. Mais ça touche aussi les techniciens, les techniciennes, les intermittents, les intermittents du spectacle. C'est important que les personnes qui travaillent au festival sachent vers qui se tourner." Quatre référentes sexisme vers lesquelles les victimes peuvent se tourner ont été désignée pour le festival d'Avignon.

Une prise de conscience collective

Une formation et un échange plus que nécessaire souligne Marie Gremillet, 46 ans, régisseuse plateau au festival d'Avignon : "quand on se retrouve confrontée à un problème comme ça. Souvent, on n'ose pas en parler. J'ai l'impression que l'agressée n'est pas reconnue et l'agresseur ne sait pas forcément qu'il agresse." Elle reconnait elle même que certains comportements sexistes ont été intégrés et qu'elle ne se rend pas forcément compte du problème. Je ne suis pas forcément au fait de tout ça.Je laisse dire ou faire des choses alors qu'il ne faudrait pas."

En prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour éviter de recommencer, explique Mickaël Petit, 52 ans, directeur technique au festival : "dans les milieux culturels, on pense être toujours à la pointe et être au top de ses valeurs. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Cette formation permet de mettre en évidence que des fois, on peut être sexiste sans même s'en rendre compte et donc éviter de le faire."