Une formation Sciences politiques ouverte à la faculté de droit de Laval dès la rentrée prochaine

Et si les futures personnalités politiques étaient formées à Laval ? La faculté de droit de Laval, en Mayenne, ouvre une formation Sciences politiques à la rentrée prochaine, intégrée à sa licence de droit. Ce parcours a été présenté fin février par la faculté sur le campus. Les futurs étudiant du parcours sciences politiques seront recrutés sur dossier lors de la première semaine de septembre. Au total 25 étudiants seront sélectionnés.

Un vrai plus pour les étudiants et le campus

C'est une bonne chose pour Élisabeth, en licence pro à la fac de droit que l'on interroge, c'est surtout un gros plus pour le campus, "pour Laval c'est bien parce que le campus s'agrandit, ça va amener des étudiants", estime-t-elle. C'est aussi une formation qui sera utile dans le cursus juridique affirme Manon, en deuxième année de licence de droit, "parce qu'on voit le droit constitutionnel, c'est en partie les régimes politiques qu'on a connus en France donc un cursus sciences politique peut être plus intéressant, ce sera des compétences en plus qu'on peut avoir".

Les étudiants sélectionnés en début d'année auront 100 heures de cours en plus lors de la première année de droit, ce qui ajoute peut-être un peu de charge de travail continue Manon. "Il y aurait peut-être fallu un cursus sciences politiques à part du droit ou alors l'inclure mais avec moins d'heures", propose-t-elle. La co-directrice de la faculté de droit, Aude Denizot, répond que les étudiants volontaires auront justement fait le choix d'avoir plus d'heures, "ce cursus s'adresse à des bons étudiants qui au contraire ont besoin d'avoir beaucoup d'heures de cours pour être stimulés".

Aude Denizot et Sylvie Lebreton-Derrien, co-directrices de la Faculté de droit et Pierre-Louis Boyer, doyen de la Faculté de droit sciences économiques et gestion Le Mans Laval (de gauche à droite) © Radio France - Alexandre Frémont

"Une carte supplémentaire pour la suite"

Et puis ça leur ouvrira plus de portes à l'avenir selon Pierre-Louis Boyer, le doyen de la fac de droit, sciences économiques et gestion Le Mans Laval. "Il pourront se présenter comme juriste et politiste et prétendre ensuite à des masters qui ne leur ouvraient pas forcément les portes avant", ajoute le doyen, "ça leur donne une carte supplémentaire pour la suite".

Le cursus ouvrira ensuite en licence 2 en 2023 et en licence 3 en 2024.