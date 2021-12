Une fouille devant le lycée Georges Clémenceau à Montpellier, à la recherche d'armes blanches

Une vingtaine de policiers attendaient les élèves du lycée Georges Clémenceau à Montpellier à la sortie des cours. Une vaste opération de fouilles chapeauté par le préfète de l'Hérault Hugues Moutouh en réaction à la montée de violences entre jeunes en novembre dernier.

Nous lançons une vaste opération de fouille qui aura lieu dans une vingtaine d'établissements différents de l'Hérault pour trouver des armes blanches et aussi dissuader les jeunes. Ils ne sont pas plus protégés avec une arme, au contraire, c'est plus dangereux aussi bien pour les autres que pour eux. Hugues Moutouh, préfet de l'Hérault.

Le 21 novembre dernier, un jeune de 15 ans est décédé d'une attaque au couteau à l'arrêt de tram Garcia Lorca. Quelques jours plus tard, une rixe entre jeunes éclatait devant le lycée professionnel Léonard-de-Vinci.

Keziah, 14 ans, en seconde au lycée Georges Clémenceau n'est pas indifférent à cette opération : "Je n'étais pas prêt ! ils m'ont fouillé, m'ont palpé les poches, ils ont passé le détecteur à métaux. _C'est très impressionnant_."

Une procédure inhabituelle mais qui a du bon selon Fatiah, parent d'élève du lycée : "C'est très bien. Oui c'est choquant à voir, mais c'est la meilleure chose à faire étant donné qu'il y a de plus en plus d'insécurité et que _ça arrive de plus en plus chez les jeunes_."

Au lycée Georges Clémenceau et dans le parc en face ce lundi, les policiers ont dressé deux amendes pour consommation de stupéfiants, confisqué quelques bombes lacrymogènes, mais aucune arme blanche n'a été trouvée.