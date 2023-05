Une fouine et un renard déciment la mini ferme "des poney de Delphine" à Villeneuve-lès-Avignon.

C'est un endroit bien connu des enfants de Villeneuve-lès-Avignon et des environs. Depuis plusieurs années, Delphine et les bénévoles de son association proposent des balades à poney, des activités avec les animaux, mais aussi et surtout une mini-ferme pour permettre aux plus petits et à leurs parents de nourrir et caresser cochons, poules et autres lapins. Mais depuis un peu plus de 15 jours, la basse-cour est décimée. Poules, dindons, et autres cochons d'Inde ont été la proie deux nuits consécutives d'une fouine et d'un renard. Devant les enclos vides, Delphine, la présidente de l'association raconte avoir "découvert un matin les poules, dindons, pintades décapitées. Les cochons d'Inde avaient pour leur part le crâne tout abîmé. C'était horrible". Delphine comprend alors que ses animaux ont été tués par une fouine. L'animal a en effet pour habitude de manger la tête de ses proies.

C'est l'angoisse tous les matins.

Le lendemain, ce sont les faisans, pourtant particulièrement difficiles à attraper, qui n'étaient plus dans leur cage. Delphine découvre alors qu'un animal a creusé sous le grillage pour s'en prendre aux autres volatiles. Renseignements pris, il s'agissait d'un renard. "On ne comprend pas comment il a pû faire ça", affirme Delphine. Par peur de voir ses autres animaux disparaître, elle ramène désormais un petit lapin le soir chez elle pour le mettre à l'abri.

Penser aux enfants et ne pas abandonner

Contrairement aux "conseils" de certaines personnes, Delphine qui déborde d'énergie et qui gère ce lieu en plus de son métier d'assistante maternelle, n'entend pas baisser les bras pour autant. "Je veux racheter les animaux" affirme-t-elle déterminée "pour le bonheur des enfants". Mais son association est à court d'argent. "Il nous reste 500 Euros sur le compte. J'ai injecté tout ce que je pouvais injecter, mais là je ne peux plus. Il faut aussi penser à sécuriser les enclos". À court d'argent, mais à la recherche de 3000 Euros, Delphine a donc lancé un appel aux dons. Une campagne participative via le site Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/aux-poneys-de-delphine/collectes/aux-poneys-de-delphine

Les animaux de l'association "Les poneys de Delphine" © Radio France - David Dauba