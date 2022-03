Une fourgonnette de matériel médical part de Nîmes jeudi, destination l'Ukraine

Des colis de matériel médical et de soin récoltés à Nîmes par l'association "Smile for Ukraine" seront convoyés demain jeudi 3 mars jusqu'à la frontière ukrainienne. "Smile for Ukraine", une association fondée en 2014 par Nicolas Tacussel, un Nîmois d'origine ukrainienne.