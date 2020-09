Une française remporte un télé-crochet en Allemagne avec sa chanson sur Marseille

Quand Marseille brille en Allemagne ! La cité phocéenne a porté chance à une jeune chanteuse originaire d'Alsace : Pauline, bientôt 20 ans. Elle vient de remporter un concours de chant organisé sur la première chaîne allemande : Das Erste. L'émission qui s'intitule "Immer Wieder Sonntags" s'est déroulée sur plusieurs semaines. Pendant sept semaines, sept dimanches matin, sur le plateau télé, elle a chanté son titre : _"Sommer in Marseille (l'Eté à Marseille)_. Et à chaque fois la chanteuse a remporté ses duels. Un titre qu'elle a composé elle-même. Il question d'une romance qui débute entre fille et un garçon sur la plage. On entend même dans le refrain une petite phrase en français "oui la vie est belle".

Devant plus d’un million de téléspectateurs, la jeune fille, a obtenu 63 % des suffrages en finale. Mais pourquoi Marseille ? Réponse à la télé de Pauline : "il fallait que ce soit une ville qui parle au public allemand". Pauline sortira le 18 septembre son premier album, « Von Paris nach Berlin »