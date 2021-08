"Une fréquentation sérieusement entamée" : l'impact du pass sanitaire au parc zoologique de la Haute-Touche

Le portail à peine franchi, juste avant d'accéder à la réserve zoologique de la Haute-Touche, les voitures sont contrôlées les unes après les autres. La présentation d'un pass sanitaire valide y est indispensable depuis mercredi 21 juillet. Ce mercredi matin, les salariés du parc ont reçu le renfort de gendarmes de l'Indre pour mener ces vérifications. La mesure est globalement très bien acceptée. "Il faut que tout le monde ait son pass, c'est le seul moyen de sortir de cette crise. Si on est mélangé à des gens qui ne sont pas vaccinés et qui ont peut-être le virus, ça n'est pas rassurant. Là, au moins, on est plus tranquille", témoigne un couple de touristes de passage dans l'Indre. "C'est important, on se met en règle pour pouvoir continuer les visites", poursuit Thierry.

REPORTAGE - Une opération de contrôle du pass sanitaire à l'entrée de la réserve zoologique de la Haute Touche Copier

Une meilleure fréquentation depuis le début de la semaine

D'ailleurs, depuis le début de la semaine, il y a quelques signaux positifs. "On a des fréquentations plus normales ces deux derniers jours. Peut-être que les gens ont intégré le fait que le pass sanitaire est obligatoire et qu'ils reviennent comme à l'ordinaire", suggère Roland Simon, le directeur de la réserve zoologique de la Haute-Touche. La météo enfin estivale explique peut-être aussi le retour en force des visiteurs. Car les dernières semaines ont été délicates. "On accuse entre 25 et 30% de baisse de fréquentation après l'instauration du pass sanitaire. Il y a une part non-négligeable de visiteurs qui renoncent à venir", ajoute-t-il.

Karine est venue visiter le site touristique avec sa fille qui n'a pas de pass sanitaire. Elle doit donc effectuer un test antigénique. Ça tombe bien : une tente est installée toute cette semaine (sauf vendredi 13 août) pour faciliter la vie des visiteurs et les inciter à ne pas rebrousser chemin. C'est un infirmier libéral d'Azay-le-Ferron qui s'occupe de réaliser les dépistages, pendant sa semaine de vacances. "Sa présence est cruciale. Si ça permet de faire rentrer une vingtaine ou une trentaine de personnes, c'est bien pour eux et pour nous", salue Roland Simon.