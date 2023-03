Une fresque de 80 km de long de Bédarieux à Mazamet

La voie verte PassaPaïs reliant Bédarieux à Mazamet fait partie des dix plus fréquentées en France. 220.000 passages par an sont enregistrés. Elle emprunte l'ancienne voie ferrée reliant les deux communes. Et si vous avez l'habitude de vous y promener, à pied ou encore à vélo, l'attention que vous lui porterez ne sera plus jamais la même.

Depuis le début de l'année, six artistes, sensibles aux enjeux environnementaux réalisent une fresque géante sur ce parcours long de 80 kilomètres reliant la vallée de l'Orb à celle du Thoré. Une vingtaine de dessins seront ainsi réalisés d'ici la fin du mois de mars (voir photos ci-dessous- œuvres non terminées lors de notre venue)

L'idée a été lancée par le Parc régional naturel du Haut-Languedoc, qui fête son demi-siècle d'existence en 2023. Ces œuvres artistiques, sont réalisées sur des ouvrages ferroviaires comme des ponts, des tunnels, ou encore sur des façades privées. Aucune falaise ou élément naturel n'est impacté. "C'est un projet hors norme" dixit Laurent Kilani, le directeur artistique, représentation l'association LE SPOT basée à Nîmes. "Nous avons essayé de glisser des messages de sensibilisation. On s'est amusé à laisser une trace graphique tout au long du tracé".

Attirer l'attention des usagers, les inciter à ralentir pour changer leur regard sur la nature

L'objectif est évidemment d'attirer en substance encore plus de monde sur cet axe, mais surtout de sensibiliser notamment aux enjeux écologiques. Les six artistes (Marianne Villière, Foa, Mr BMX, Clara Langelez et Nadège Feronet Adec) ont quartier libre à leur seule condition de respecter les valeurs, ambitions et missions du Parc naturel régional.

Monsieur BMX fait aussi parti des artistes retenus. Son art vous parle forcément (si ce n'est pas le cas je vous invite à vous rendre sur sa page Facebook en cliquant ici. Il a cette capacité à faire sortir des vélos des murs comme s'ils dépassaient ou s'étaient encastrés. Le résultat est bluffant.

Des vélos sortent d'un pont (œuvre non terminée)- Monsieur BMX © Radio France - Stéfane Pocher

Un défi artistique qui en fait un projet unique

Chaque création raconte une histoire. Les œuvres déjà réalisées ne passent pas inaperçues et incitent déjà les usagers à s'arrêter. L'une d'elles d'une superficie de plus de 120 mètres carrés est réalisée par FAO.

Le dessous d'un pont plutôt poétique - AD EC

Le dessous d'un pont plutôt poétique - AD EC © Radio France - Stéfane Pocher

Des œuvres en lien avec la végétation et l'environnement

Nadége Feron intervient sur plusieurs œuvres © Radio France - Stéfane Pocher

Un investissement de 50.000 euros (financement européen)

L'inauguration est prévue le 21 mars prochain à 17h à la salle des fêtes de Saint-Pons-de-Thomières en présence de Daniel Vialelle, le présent du parc et Kléber Mesquida, le président du conseil départemental de l'Hérault.