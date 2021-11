Une fresque de street art en braille réalisée par des mal voyants et aveugles dévoilée à Bordeaux

A l'occasion de la quinzaine de la solidarité à Bordeaux, l'Union Nationale de Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a dévoilé une fresque murale. Elle a été réalisée par cinq mal et non voyants en collaboration avec l'artiste de street-art The Blind.

"Floutez moi la paix, ouvrez les yeux" est la phrase écrite en braille sur une fresque à l'entrée du siège de l'UNADEV (Union Nationale de Aveugles et Déficients Visuel) à Bordeaux. Cette réalisation a pu avoir lieu car l'association a remporté un appel à projet lancé par la ville de Bordeaux à l'occasion de la quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté. L'œuvre a été faite en collaboration avec l'artiste The Blind, qui ajoute dans chacun de ses travaux, une phrase en braille : "c'est vraiment avec eux qu'on a travaillé la phrase, c'est avec leur ressenti, leur humour. Je veux que cette phrase leur appartienne parce que c'est le lieu où ils viennent pour les différents services que propose l'UNADEV ".

4 jours pour faire une oeuvre

En quatre jours, cinq mal et non voyants ont réalisé cette fresque avec l'aide de The Blind. Pour Charles, c'était une première : " Ca représente à la fois la possibilité qu'on a, en tant que malvoyants ou aveugles, de participer à une œuvre d'art. Et en plus, c'est le plaisir qu'il y ait un message en braille dessus, pour montrer qui on est, et c'est aussi à destination du grand public". Pour lui ce sont aussi des sensations nouvelles, celui de la peinture qui se dépose, et la gestuelle qu'il faut adapter.

Pour réaliser le braille, il a fallu créer des demi-sphères en plâtre, pour qu'elles puissent être lisibles avec l'aide de la main. C'était la première étape de la semaine. Ensuite, c'était autour de la peintre : des couches de blanc, de gris, de jaune, de rouge. Et enfin, la pose du braille sur la fresque.