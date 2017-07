Une fresque géante préparée dans le plus grand secret pour les cérémonies du 14 juillet

Depuis plusieurs semaines, les employés de l'entreprise niçoise I.M.S, spécialisée dans la communication, travaillent pratiquement jour et nuit. Ils préparent une fresque géante composée de 12 500 panneaux bleus blancs rouges qui sera dévoilée le 14 juillet sur la Promenade des Anglais.

Dans une cour intérieure de l'avenue Malausséna, entre la gare Thiers et la place Libération, le bourdonnement des imprimantes géantes s'est intensifié depuis quelques jours. La ville de Nice a commandé à l'entreprise Image Média Sud une fresque géante qui sera dévoilée le soir du 14 juillet sur la Promenade des Anglais.

La PME niçoise doit fabriquer 12 500 petit panneaux gravés d'un cœur où sont inscrits les noms de toutes les victimes de l'attentat. © Radio France - Florian Cazzola

12 500 panneaux et 130 heures de travail

Les plaques de plexiglas s'empilent les unes au dessus des autres. Le balai des fournisseurs est ininterrompu et pour cause. La PME niçoise doit fabriquer 12 500 petit panneaux gravés d'un cœur où sont inscrits les noms de toutes les victimes de l'attentat. Les plaques sont ensuite découpées et stockées. Tout est très surveillé pour cette commande "exceptionnelle". "Nous aurions aimé ne pas avoir à la réaliser, avoue Patrice Santi, le gérant. Notre carnet de commande est déjà plein pour la saison estivale mais nous avons bousculé notre emploi du temps pour que tout soit réalisé dans les temps. C'est notre manière à nous de rendre hommage aux victimes."

Dans la salle de fabrication, les commandes s’enchaînent. "J'étais sur la Promenade des Anglais le 14 juillet, explique Marie, la responsable commerciale. Cette date restera à jamais gravée dans mon esprit. C'est comme pour le 11 septembre aux Etats-Unis. Et je suis fière de participer, un petit peu, à cette cérémonie qui sera très émouvante."

Le secret est bien gardé

"En tant que Niçoise, se projet me tient beaucoup à cœur, confirme Pauline qui est en train de changer une plaque géante sur l'imprimante. On a vraiment envie que tout soit parfait. D'ailleurs, on ne compte pas nos heures. L'important c'est d'être prêts pour l'hommage." Par contre, impossible d'en savoir plus sur cette fresque géante. C'est secret. Et celui-ci ne sera dévoilé que le 14 juillet au soir, sur la Promenade des Anglais.