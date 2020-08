Une fresque monumentale créée par les habitants des quartiers prioritaires du Mans, Coulaines et Allonnes

Grâce à des ateliers itinérants, les habitants, petits et grands, des quartiers prioritaires de l'agglomération mancelle créent une grande fresque. L'objectif de cette oeuvre collective : créer du lien et transmettre le patrimoine local.

Au pied des barres d'immeuble d'Allonnes, petits et grands mettent la main à la pâte. A l'ombre des parasols, on scie, on colorie, on peint et on dessine pour créer une fresque monumentale. Il s'agit d'une oeuvre collective qui voit le jour grâce à des ateliers itinérants organisés tout l'été au sein de six quartiers prioritaires du Mans, Allonnes et Coulaines (L'Epine, Carnac, Bellevue, Sablons, Quartiers sud du Mans, Chaoué-Perrières). Une initiative coordonnée par l'association Cultures du Cœur Pays de la Loire.

Le projet s'appelle "Tesselations", une sorte de grande mosaïque en bois de près de 5 mètres de long sur 5 mètres de large en forme de rosace. Chaque quartier apporte sa pierre à l'édifice, en fabriquant un fragment de couleur différente. L'objectif : créer du lien dans les quartiers prioritaires de l'agglomération pendant les vacances d'été.

Valoriser la culture et le patrimoine local dans les quartiers

La petite Yasmina, 8 ans, est occupée à peindre avec ses copines. Elle vit dans le quartier de Chaoué-Perrières à Allonnes, et est passée par là par hasard. "Au départ, on voulait aller au parc, mais on a vu ces ateliers, je m'amuse bien, alors on est restées", une respiration dans le quotidien de cette petite fille qui ne quittera pas sa ville cet été.

Ces ateliers, c'est aussi une façon d'amener la culture dans les quartiers : "Certains enfants prennent vraiment plaisir à peindre. Après l'activité, une maman s'est renseignée pour savoir où trouver un atelier d'arts plastiques pour sa fille à la rentrée. Cela lui a peut être donné envie d'aller plus loin", raconte Régis, l'un des artistes qui encadre les activités.

Un fragment de l'oeuvre collective Tesselations © Radio France - Alice Kachaner

Donner envie de peindre et aussi de se réapproprier la culture locale. En effet, les dessins de cette fresque n'ont pas été choisis au hasard : "il s'agit d'images de statues, de vitraux ou d'enluminures existants et qui font vraiment partie du patrimoine de la région du Mans. Idem, pour les formes géométriques choisies qui font un parallèle avec des fouilles archéologiques du Mans ou Allonnes. Vous retrouvez également le thème de la rosace sur les murailles gallo-romaines", explique Laurent Manoury, le président de l'association Patrimoine et légendes, qui imaginé cette fresque.

Les six éléments de cette fresque monumentale seront assemblés à la fin de l'été. L'oeuvre sera exposée une première fois à Coulaines le 27 août, aux journées du patrimoine du Mans puis à Allonnes, fin septembre.

Le calendrier des prochains ateliers

Le lundi 3 août de 15 h à 18 h : rue de Londres à Coulaines

Le mercredi 5 août de 15 h à 18 h : place de l’Europe à Coulaines

Le jeudi 6 août de 15 h à 18 h : promenade Newton dans le quartier des Sablons

Le vendredi 7 août de 15 h à 18 h : à la maison de quartier Georges-Moustaki, 211, rue des maillets

Le samedi 8 août de 15 h 30 à 18 h 30 : dans le parc de l’Epine