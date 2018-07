21000 Dijon, France

Sitôt terminée, sitôt inaugurée! A l'angle de la Rue d'Assas et de la Rue Jean-Jacques Rousseau à Dijon, ce dimanche soir le Parisien, Speedy Graphito, l'un des précurseurs du "street art" en France a officiellement inauguré le M.U.R de Dijon. Le M.U.R étant un acronyme signifiant "Modulable, Urbain, Réactif". De vendredi à dimanche il est en effet le tout premier artiste a avoir peint sur cet espace de 7 mètres sur 4 sur un immeuble Dijonnais.

Speedy Graphito en plein boulot - Bretzel Film

L'oeuvre baptisée "Digital Modern" évoque l'addiction aux smartphones. Ce travail, très coloré, réalisé à la bombe et au pochoir, sera visible quatre mois avant qu'il ne soit recouvert par la peinture d'un autre graffeur. Le M.U.R. bien que limité à ce pan d'immeuble de la Rue d'Assas a pour vocation de transformer la ville en un musée à ciel ouvert.

Speedy Graphito, 57 ans, de son vrai nom Olivier Rizzo nous décrit son oeuvre. "Cela représente un gros téléphone portable, sauf qu'il est importable vu qu'il fait 8 mètres de haut par 4 mètres de côté (...) on y voit des formes qui ressemblent à des pixels agrandis sauf qu'il ne s'agit pas de pixels mais de gélules parce qu'aujourd'hui nous sommes tous addicts à nos écrans de téléphone. Et la vision de l'art a changé également car désormais on voit plus les images des oeuvres derrière un écran que dans la réalité" philosophe l'artiste.

Speedy Graphito au sujet de son oeuvre Copier

Speedy Graphito ce dimanche rue d'Assas à quelques heures de l'inauguration © Radio France - Thomas Nougaillon

L'exposition aux yeux de tous, en pleine rue de cette peinture monumentale constitue une petite reconnaissance pour cet art urbain, longtemps mal-aimé. Speedy Graphito est bien placé pour en parler. "Pour moi les choses ont tout de même beaucoup évoluée, quand j'ai commencé au tout début des années 80, je me faisais arrêter dans la rue et les gens ne comprenaient pas pourquoi je n'étais pas devant ma télé comme tout le monde! Aujourd'hui les choses changent." Pourtant ce genre de peintures urbaines sont encore inhabituelles dans les rues de la capitale Bourguignonne. "D'où l'intérêt -poursuit Speedy Graphito- de mener ce genre d'actions pour ouvrir les choses! Si on demande aux gens s'ils veulent un mur peint dans une rue, ils ne seront pas forcément d'accord. Mais quand il sera là ils vont se l'approprier."

Speedy Graphito: il n'y a plus de désamour pour l'art urbain Copier

Pierre-Loup Vasseur, chargé d'action culturelle au sein de "Zutique Productions" © Radio France - Thomas Nougaillon

Porté localement par l'association Dijonnaise "Zutique Productions" en étroite collaboration avec un collectif d'artistes Dijonnais tels le graffeur RNST, l'équipe de Bretzel Film avec le soutien de la mairie de Dijon, le M.U.R est à l'origine une initiative parisienne. Jean Faucheur, artiste-plasticien est justement le co-fondateur du M.U.R Oberkampf à Paris. "Le M.U.R c'est d'abord une association pour la promotion de l'art urbain qui fonctionne sur un format de 3 mètres sur 8 à Paris pour reprendre les formats de la publicité (...) nous officions depuis 2007 et depuis quelques années nous avons entamé l'externalisation de ce projet. L'idée c'est qu'une association locale monte son projet de M.U.R. Comme ici à Dijon nous les aidons à finaliser leurs dossiers et à rencontrer des artistes. Bref, nous les aidons à démarrer leur histoire."

Au pied du mur avec Jean Faucheur Copier

Jean Faucheur, artiste-plasticien co-fondateur du M.U.R Oberkampf à Paris © Radio France - Thomas Nougaillon

Le M.U.R de Dijon inauguré, désormais, l'art urbain doit essaimer partout en ville selon Pierre-Loup Vasseur Copier

Pierre-Loup Vasseur, chargé d'action culturelle au sein de "Zutique Productions" aimerait que des M.U.R fleurissent un peu partout en ville. "C'est l'arrivée de l'art urbain à Dijon -se félicite t-il- et nous aimerions poursuivre son installation aux Grésilles, à la Fontaine-d'Ouche, en passant par les Tanneries 2, les Lentillères ou le centre-ville. Il nous semble important de diffuser l'art urbain partout!" "Digital Modern" de Speedy Graphito a été inauguré à 18 heures ce dimanche soir, le vernissage a eu lieu au Café le Saint-Nicolas rue Jean-Jacques Rousseau.

Ce lundi 9 juillet 2018 au matin, dans les journaux de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7) vous entendrez le reportage de Thomas Nougaillon