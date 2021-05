La fresque la plus haute d'Europe est en pleine construction en Savoie. Un dessin de 54 mètres de hauteur va habiter une façade de Chambéry-le-Haut d'ici un mois et demi. Un projet qui s'inscrit dans la réhabilitation des Tours du Mâconnais.

La plus haute fresque murale d'Europe se dessine... à Chambéry

Une fresque de 54 mètres, la plus haute d'Europe, se dessine sur l'un des immeubles de Chambéry-le-Haut

54 mètres de haut : c'est la taille de la fresque qui prend forme au cœur du quartier de Chambéry-le-Haut, en Savoie. D'ici fin juin, une forêt verdoyante habitera la façade de l'une des tours du Mâconnais, un immeuble de 18 étages. L'objectif ? Redonner de la couleur et de la vie au quartier. Ce projet s'inscrit dans la réhabilitation opérée par le constructeur immobilier Cristal Habitat.

C'est une forêt très verte, futuriste, que l'artiste Luc Schuiten a imaginée © Radio France - Justine Leblond

Sur le thème de la nature

Le constructeur immobilier a fait appel à CitéCréation, une entreprise de design mural, pour réaliser cette prouesse technique. "On a rencontré les locataires. Ils nous ont partagé leur vision de leur tour et de Chambéry-le-Haut : le panorama, le végétal et la nature qui les entoure", explique Halim Bensaïd le gérant de l'entreprise qui supervise le projet.

Une fois le thème défini - la nature - Halim Bensaïd a fait appel à Luc Schuiten, un artiste et architecte belge connu pour ses cités végétales. Il a voulu redonner de la couleur à ce milieu bétonné. "Il y a, dans cet environnement vert, des immeubles d'une architecture froide. J'ai voulu atténuer cette frontière entre le construit et le naturel." Luc Schuiten a réalisé les croquis de la fresque.

Luc Schuiten, qui a imaginé la fresque, et Halim Bensaïd qui supervise sa réalisation © Radio France - Justine Leblond

Cinq peintres mobilisés

Une fois les croquis terminés, il a fallu sortir l'échafaudage. Depuis le 17 mai, ce sont cinq peintres de CitéCréation qui s'activent pour réaliser la forêt habillée de fleurs et d'animaux imaginée par l'artiste belge. "Ils peignent comme le principe d'une imprimante : bande par bande, jusqu'en bas", détaille Halim Bensaïd.

On a une technique sans calque : on peint directement. On a donc découpé la maquette en petits carrés, qu'on peint un par un. - Halim Bensaïd, le gérant de CitéCréation

La fresque devrait être entièrement terminée d'ici fin juin, si la météo est clémente.

"Ça va éviter les tags"

Pour les habitants que l'on a croisés sur place, cette fresque est plutôt une bonne nouvelle. "Ça habille le quartier, et j'aime bien le graphisme", confie Illyes qui rentre du collège. Pour une mère du quartier, "ça va éviter que les murs soient tagués !"

Si certains restent sceptiques, comme Zacaria, un jeune homme de 17 ans qui habite l'immeuble d'en face et qui aurait préféré que la façade reste blanche - "ça faisait tout propre voire neuf !" - les passants semblent ravis de ce dessin "aux traits fins".

Une deuxième fresque, sur la deuxième tour du Mâconnais, sera réalisée dès que les travaux de réhabilitation de cette dernière seront terminés. Ce sera encore une forêt, mais elle aura des couleurs automnales.