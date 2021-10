Une fresque "sexiste" dans la cantine de l'internat de Purpan, association et syndicat demandent son retrait

Une fresque à connotation sexuelle géante recouvre l'intégralité d'un des murs du réfectoire de l'internat de Purpan à Toulouse. Association et syndicat demandent son retrait à la direction du CHU, la jugeant "sexiste" et "humiliante".

Une fresque géante avec des femmes et des hommes nus dans des positions sexuelles explicites. C'est ce qui recouvre depuis plusieurs semaines l'intégralité d'un mur de la cantine de l'internat de Purpan à Toulouse. Association et syndicat demandent à la direction du CHU de Toulouse de décrocher cette fresque "pornographique" qu'ils jugent "sexiste". Mais elle ne gênent absolument pas les internes de Purpan.

"C'est simplement la tradition"

La fresque détourne le tableau "La liberté guidant le peuple" d'Eugène Delacroix. Au centre de la peinture, on trouve une Marianne nue entourée de femmes et d'hommes à quatre pattes ou en train d'avoir des rapports sexuels.

La fresque est située dans le réfectoire de l'internat de Purpan à Toulouse © Radio France - Justine Claux

La fresque située dans le réfectoire de l'internat de Purpan ne coupe pas l'appétit des jeunes internes. Gauthier déjeune devant la peinture tous les midis. Le jeune homme assure qu'il s'agit simplement d'humour : "Ça fait partie du folklore de médecine. À la base, c'est des représentations humoristiques des chefs, ça n'a pas pour but de blesser quelqu'un. C'est aussi pour changer de l'image très sérieuse qu'on se fait de l'hôpital et des médecins".

Cassandre, interne en gynécologie, ne trouve pas non plus la fresque sexiste. "On retrouve ce genre de dessins dans beaucoup d'internats, c'est simplement la tradition, estime-t-elle. Je peux comprendre que ça dérange mais ça fait partie de la culture carabine. Ce n'est pas sexiste, les hommes sont bien plus humiliés que les femmes sur cette fresque"

Une fresque "sexiste et humiliante"

Mais cette tradition n'est pas du goût d'Osez le féminisme. L'association dénonce une fresque sexiste et humiliante. "C'est une fresque pornographique ! Je trouve que présenter une femme à quatre pattes mangeant des ordures ou d'autres portant des colliers de chien, c'est absolument dégradant pour l'image de la femme", s'insurge Frédérique Ghroum, militante d'Osez le féminisme.

Le syndicat Sud du CHU de Toulouse demande également à la direction de retirer cette peinture. Il a déposé samedi 23 octobre une procédure d’alerte pour danger grave et imminent auprès de la direction. "Ces étudiants ont fait des femmes des objets sexuels, c'est ignoble, insiste Isabelle Prono, membre du syndicat Sud. La culture carabine n'existe pas, ça s'appelle du harcèlement sexuel, c'est un délit puni par la loi".

La deuxième fresque en trois ans

Et c'est loin d'être une première. Il y a trois ans, un autre dessin avait suscité l'indignation, avant d'être décroché. Le syndicat souhaite ainsi inscrire l'interdiction de ce type d'affichage dans le règlement intérieur de l'hôpital public. "Nous voulons que ça ne se reproduise plus, on ne veut pas devoir mener bataille tous les trois ans, ça suffit", ajoute Isabelle Prono.

Une réunion est organisée ce mardi 26 octobre entre le syndicat et la direction du CHU pour demander le décrochage de la fresque.