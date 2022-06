IMAGES - Une immense fresque sur le port des Sables d'Olonne

Impossible de ne pas la voir si vous vous promenez aux Sables d'Olonne depuis quelques semaines. Les grands silos de la coopérative agricole CAVAC installés sur le port ont été peints d'une immense fresque. Celle-ci réalisée par l'artiste basque Taroe - de son vrai nom Nicolas Masterson- raconte l'histoire de la cité balnéaire, la Belle Epoque sur la plage et les marais salants. Commandée par la Cavac elle séduit tous les promeneurs: "Ca a l'air pas mal, c'est avec les trucs du coin, à l'image de la Vendée... ça égaye le port, ça reflète bien Les Sables d'Olonne et le paysage vendéen... Moi j'adore, ça casse le bâtiment"

La fresque raconte les Sables d'Olonne à la belle époque © Radio France - Yves-René Tapon

Les marais salants, incontournables du paysage des Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

"J'ai commencé à travailler autour des archives de la ville des Sables d'Olonne - explique l'artiste- Il y a 7 silos, j'ai d'abord créé des tableaux avec une partie balnéaire qui représente la Belle Epoque et puis le monde du travail avec les saulniers et les marais salants (...) Très souvent les gens regardent le port et le méconnaissent, pas mal de monde aux Sables ne savent pas qu'il y a du grain dans ces silos, donc ça permet de créer un nouveau regard sur cette architecture intéressante". Le peintre et son association basque TMN ( The Next movement) vont ensuite se rendre à St Louis au Sénégal puis travailler sur de nombreux bâtiments du port de Bayonne avec toujours cette même idée, construire des ponts entre l'art et l'industrie.

L'artiste pendant son travail sur les silos - TMN

