Une friterie belge parcourt la Creuse !

Foi de nordiste, c'est de la vraie bonne frite belge. Maryline, creusoise d'adoption, mais lilloise de naissance, "valide" les frites de Laetit'frites : "elles sont faites avec de la graisse de boeuf, ça donne un goût différent. C'est typique et caractéristique des frites belges, c'est ce que j'adore." Pas diététique pour un sous, mais la recette ne laisse personne indifférent. Yann, son époux, creusois pur sucre, s'est lui aussi rangé à la supériorité des frites belges, indétrônables selon lui : "on rigolait souvent sur les Belges et les frites, mais une fois qu'on va en Belgique et qu'on les goûte, on ne rigole plus !"

Un compliment qui ravit Laetitia, la patronne. Avec son fils, elle propose plusieurs spécialités des foodtrucks belges, comme la fricadelle, le Mexicanos et des hamburgers. L'affluence est au rendez-vous : "on écoule 100 kilos de frites chaque jour depuis une semaine, c'est au-delà de nos espérances !" Le projet germait depuis cinq ans dans son esprit. Laetitia a profité d'une rupture conventionnelle, pour quitter son emploi et se lancer. Elle est installée depuis quinze ans dans le département, après avoir eu un coup de coeur lors d'une visite. "J'adore la vie en Creuse, mais c'est ça qui me manquait le plus de la Belgique."

Tout est désormais complet pour le bonheur de Laetita. Et celui de ses clients, qui peuvent profiter de quelques références de la gastronomie belge. Attention aux portions, elles sont généreuses !

Où est Laetit'frites ?

Lundi 12h-14h : Parking de Juilles, à Guéret

Lundi 18h-21h : Parking de la Poste à Pontarion

Mardi 12h-14h : Gare routière à Aubusson

Mardi 18h-21h : Parking de l'église à Ahun

Mercredi 12h-14h : Étang de Courtilles à Guéret

Mercredi 18h-21h : Parking de l'église à Saint-Vaury

Vendredi 12h-14h : Marché à Felletin

Vendredi 18h-21h : Gare routière à Aubusson

Samedi 12h-14h : Marché d'Aubusson

Samedi 18h-21h : Texas Bar à Guéret

Dimanche 18h-21h : Le Bourg à Chavanat

Le programme peut changer en fonction des événements programmés dans le département. Toutes les infos sont sur la page Facebook de Laetit'frites.