Une fuite de Chlore à Sorgues au menu d'un exercice des pompiers

Sorgues, France

Une vingtaine de pompiers spécialisés et 5 engins venus de plusieurs communes du Vaucluse ont participé à un exercice grandeur réelle à l'unité de production d'eau potable La Jouve à Sorgues, propriété du Syndicat Rhône Ventoux. Un site sensible et essentiel puisqu'il assure l'alimentation en eau potable de plus de 150.000 habitants.

Un exercice utile pour les pompiers, l'exploitant et la mairie

Le scénario de l'exercice (une fuite de Chlore dans l'établissement) a nécessité la mise en oeuvre sur place de moyens spécifiques : rideau d'eau, combinaisons adaptées, unité mobile de décontamination etc. Il s'inscrivait dans le cadre d'une formation de trois jours, théorique et pratique, destinée à actualiser les connaissances et les pratiques des pompiers en matière de risques chimiques. Comme à chaque fois, l'exercice fera l'objet d'un retour d'expérience, c'est à dire d'un bilan dressé par les pompiers, l'exploitant et la municipalité de Sorgues, une commune exposée à plusieurs risques : inondation, incendie, accident industriel etc.

Les pompiers en exercice à l'unité de production d'eau potable La Jouve à Sorgues : le reportage de Daniel Morin Copier

Les pompiers examinent les plans de l'établissement pour organiser l'intervention de secours © Radio France - Daniel Morin

Les pompiers s'équipent... lourdement © Radio France - Daniel Morin

... et à l'heure de la décontamination © Radio France - Daniel Morin