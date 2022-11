Une fuite détectée sur le réacteur nucléaire Civaux 1, son redémarrage pourrait être retardé

Une nouvelle tuile pour EDF. Une fuite, survenue mercredi dernier, a été détectée sur l'un des plus gros réacteurs français : le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne. Elle a été découverte lors de la vérification de l'étanchéité et de la résistance des tuyauteries et soudures avant son redémarrage, prévu le 8 janvier prochain.

ⓘ Publicité

Cet incident n'a pas fait de blessé, ni de contaminé et aucune activité radiologique n'a été mesurée à l'extérieur des installations. "Il n'y a aucun risque pour l'environnement, ni pour la santé publique", a assuré Karine Herviou, directrice générale adjointe de l’IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sur franceinfo . Mais cette fuite risque de retarder le redémarrage du réacteur.

26 réacteurs sur 56 actuellement à l'arrêt

Ce réacteur de 1.500 mégawatts (MW), arrêté depuis août 2021 dans le cadre d'une visite de contrôle décennale, devait redémarrer le 8 janvier prochain. Pour le moment, EDF n'annonce pas de retard. "Il est trop tôt à ce stade pour se prononcer sur l'impact de cet aléa sur la durée de l'arrêt de Civaux 1", a indiqué le groupe. Civaux 1 fait en effet partie des réacteurs qu'EDF espère redémarrer suffisamment tôt pour être en mesure de produire assez d'électricité cet hiver.

Le groupe a déjà dû abaisser sa prévision de production nucléaire en France pour 202 2 , à un niveau de 275 à 285 térawattheures (TWh), en raison de l'impact des grèves sur la maintenance de ses centrales et de l'allongement de la durée d'arrêt de certains réacteurs. Actuellement, 26 réacteurs sur un total de 56 sont à l'arrêt, 11 pour des travaux de maintenance, et 15 pour "corrosion sous contrainte".