Nîmes

La somme est d'importance : plus de 8 millions d'euros gagnés avec les 6 bons numéros du Loto, ceux de la chance, ceux joués au tabac-presse de l'avenue de Bir-Akeim à Nîmes, c'était le 21 juillet dernier. La somme précise : 8.505.010 euros.

Cette femme et son fils avaient joué les 1, 9, 18, 28, 44 et le numéro chance 10. Ils ont mis du temps à réaliser l'importance du gain, à tel point qu'une des premières choses qu'a dit cette gagnante à la responsable du service des gagnants à la Française des Jeux c'est : "je pensais changer de gazinière, je vais en prendre une un peu plus belle".