Neel Bonnet et sa cousine Karen Zakel participent au 28é rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Les deux jeunes femmes ont quitté ce mercredi le Gard pour rejoindre Nice où sera donné le départ officiel d'une épreuve hors-piste 100% féminin.

Saint-Hilaire-de-Brethmas, France

Départ officiel du 28è Rallye Aïcha des Gazelles, ce samedi depuis Nice. 2.500 kilomètres dans le désert marocain en navigation hors-piste, sans GPS ni smartphone. Rallye 100% féminin. Parmi les 330 participantes, Neel Bonnet de Saint-Hilaire-de-Brethmas et comme copilote sa cousine venue de Moselle, Catherine Zakel.

" Nous sommes tendues, stressées mais joyeuses à l'idée de l'aventure "

Les deux jeunes femmes ont quitté le Gard ce mercredi à bord de leur 4/4 Nissan Patrol. Un modèle de 1998 affichant près de 300.000 kilomètres au compteur. Ce sont les élèves du lycée professionnel Jean Baptiste Dumas à Alès qui l'ont remis à neuf.

Une aventure collective et solidaire pour les deux concurrentes du Gard

Le 4/4 numéro 127 porte sur le flanc les photos d'Antoine et Lucas, les deux adolescents disparus du Gard. Solidaire aussi parce que Neel court pour faire connaitre la sclérose en plaque maladie contre laquelle elle se bat depuis 20 ans. Elle est toujours debout. Jean-Luc, le père de Neel, n'a pas toujours été enthousiasmé par l'aventure. 2.500 kilomètres dans le désert avec seulement des cartes et une boussole. Rustique.

Récit de Ludovic Labastrou. Copier

Vérifications techniques à Nice ce vendredi et cette source de stress supplémentaire pour Neel et Catherine. Bien répondre aux exigences du cahier des charges. Malgré sa préparation le 4/4 numéro 127 avait failli oublier qu'il fallait deux gilets jaunes et deux triangles.

Neel court aussi pour mieux faire connaître la sclérose en plaque

Défi dans le défi la pilote Sainte-Hilairoise, atteinte depuis 20 par une sclérose en plaque, a décidé de participer au rallye pour faire comprendre qu'on peut vivre avec cette maladie

Neel Bonnet, pilote émérite. Copier