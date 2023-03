Une grand-mère de 93 ans vit dans une maison qui menace de s'effondrer à Bollène

Un plafond qui tombe par petits bouts, une charpente fragilisée, pas d'eau chaude, ni même de toilettes raccordées aux égouts. Une grand-mère de 93 ans, propriétaire d'une maison à Bollène et sa famille se disent victime d'une arnaque d'un artisan. Ils accusent l'entreprise qui a fait des travaux dans leur maison après un incendie accidentel il y a cinq ans de malfaçons, de non-façons et de non-conformités, notamment en ce qui concerne la charpente et le toit.

Des démarches judiciaires sont en cours. Nous avons essayé de contacter l'entreprise mise en cause, en vain. Elle est indiquée "définitivement fermée" sur internet. Le gérant fait l'objet d'une assignation à comparaitre à une audience d'orientation devant le tribunal de Carpentras le 11 avril prochain. Mais d'ici là, la grand-mère et une partie de sa famille (sa fille, et son petit-fils) vivent dans cette maison classée insalubre et dangereuse par l'expert judiciaire.

Une charpente fragile

"Le constat est déconcertant", écrit-il noir sur blanc dans un rapport de novembre 2022. Dans la charpente, qui devait être entièrement refaite, il reste des poutres calcinées "ne garantissant pas la solidité de l'ouvrage". L'appui principal porteur est même entrain de pourrir. La toiture n'est pas étanche. Une simple bâche remplace les tuiles. L'eau s'infiltre dans la maison. Les plafonds sont donc fragilisés. Une partie s'est déjà effondrée dans la cuisine, l'autre menace.

Une partie du plafond s'est effondrée. © Radio France - Julie Munch

Le plafond de la cuisine © Radio France - Julie Munch

"L'artisan avait mis "toiture neuve" dans son devis. Or là on a une toiture rafistolée. Le support peut craquer à tout moment", explique Karine Ventosa, la petite-fille de la propriétaire. "L'année après les travaux, mamie était entrain de faire des séances de kiné et une parti du plafond est tombé."

"Je suis complètement angoissée de les savoir dans cette maison" - Karine Ventosa, la petite-fille de la propriétaire

Par ailleurs, l'expert constate des fils électriques laissés apparents, et surtout l'absence de protection du tableau électrique. Il souligne "un risque important pour les occupants". Les toilettes ne sont pas raccordés au tout à l'égout : les eaux noires et grises se déversent à l'extérieur. Le rapport conclut que les habitants doivent être relogés "de toute urgence".

Toutefois, peu de logements sont adaptés aux critères de cette famille. La mairie de Bollène a effectivement pris le dossier en main et proposé un logement provisoire sur la commune de Lapalud. "Nous avons refusé car c'était au deuxième étage sans ascenseur. Mamie ne se sentait pas", justifie Karine Ventosa. La mairie continue donc ses recherches mais explique que peu de logements sont disponibles pour satisfaire leurs critères.

L'autre difficulté dans ce dossier c'est le manque de moyens financiers. La grand-mère, et sa fille touchent moins de 1 000 euros de retraite chacune selon Karine Ventosa qui exprime aussi son attachement à cette maison de famille que l'expert préconise de "détruire et reconstruire".