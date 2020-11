Une grande collecte de jouets pour les enfants défavorisés à Château-Gontier-sur-Mayenne

Le conseil municipal des enfants reconduit sa grande collecte de jouets au profit des plus défavorisés. En raison du confinement, les dons sont à déposer, cette année, uniquement dans les écoles.

La municipalité de Château-Gontier-sur-Mayenne invite donc tous les enfants, qui possèdent des jouets dont ils n’ont plus l’utilité, à les apporter dans leur établissement jusqu’au 4 décembre, pour en faire profiter ceux qui n’en ont pas. Les peluches ne sont pas acceptées et les jeux et jouets doivent être en bon état.

Une fois triés, les jouets seront distribués à plusieurs associations caritatives et humanitaires de la ville.