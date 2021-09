Une grande collecte de sang organisée à l'Hôtel de ville de Saint-Étienne

L'Établissement français du sang a besoin de vous. On en manque en ce moment dans les hôpitaux et il faudrait 23 000 poches supplémentaires pour subvenir au besoin en transfusion. Une grande collecte est donc organisée ce mercredi et ce jeudi à l'Hôtel de ville de Saint-Étienne.

Les hôpitaux français sont en manque de sang. Les réserves sont faibles, alors l'Établissement français du sang lance une grande campagne en cette fin septembre "3 semaines pour tout donner". Dans la Loire, une collecte est organisée à l'Hôtel de ville de Saint-Étienne ce mercredi et ce jeudi.

1 don = trois vies sauvées

"Il y a eu un impact de la crise sanitaire", explique le docteur AlainLefebvre. "Ces deux dernières années, beaucoup de collectes ont été annulées, on ne pouvait pas aller dans les lycées et les entreprises. Donc le stock a diminué au fil des mois et on n'a pas pu rattraper ce retard. On va arriver à la fin de l'année, les actes chirurgicaux vont reprendre, donc il va y avoir des besoins en transfusion."

L'EFS rappelle qu'un seul don peut sauver trois vies. Vous pouvez encore donner votre sang ce jeudi à la mairie de Saint-Étienne de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30.