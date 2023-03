Une grande collecte des Restos du Cœur en pleine inflation galopante

8.700 tonnes de denrées alimentaires et de produits avaient été collectés en 2022. La grande collecte des Restos du Cœur a lieu les 3, 4 et 5 mars partout en France. Les bénévoles mayennais seront présents dans 27 supermarchés. Mais voilà, cette année le contexte est difficile, avec la forte hausse des prix. Philippe Durand, le président des Restos 53, était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce jeudi 2 mars : "J'espère que ça n'aura pas de conséquence, car nos besoins sont toujours aussi importants. Nous devons en plus faire face, nous aussi, à cette hausse des prix quand nous achetons des denrées, et puis les magasins nous donnent moins de produits, car ils ont dû trouver d'autres voies pour résorber leurs excédents avec la loi EGALIM."

20% de bénéficiaires en plus dans les grandes villes

Avec la forte inflation, les Restos du Cœur voient le nombre de bénéficiaires fortement augmenter, comme le confirme Philippe Durand, le président des Restos en Mayenne : "Il y a des centres comme Laval et Mayenne qui dépassent les 20%, mais c'est stable en revanche dans les centres en milieu rural. Les bénéficiaires sont jeunes, des familles, des retraités et des travailleurs pauvres."